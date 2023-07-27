Михаил Дегтярев передал партию техники и гуманитарной помощи батальону «Генерал Корф»

Новые багги прибыли в расположение именного батальона Фото: Правительство Хабаровского края

С первых дней начала СВО многие приняли решение отправиться на защиту страны. Свои добровольцы нашлись и в Хабаровском крае. Чтобы помочь землякам сорганизоваться, было принято решение о создании именного батальона, который сегодня носит название «Генерал Корф». Руководство края централизованно занимается вопросами снабжения батальона техникой, снаряжением и оказывает другую необходимую помощь. Об особом отношении к подразделению говорит и тот факт, что губернатор Михаил Дегтярев рассказал о нем президенту России, подарив именной шеврон батальона.

Поэтому во время рабочей поездки на территорию ДНР глава региона не мог не посетить расположение именного батальона связи и управления. Подразделение было сформировано еще в прошлом году, и с тех пор краевые власти не прекращают поддержку военнослужащих. В распоряжение бойцов поступают как предметы оснащения вместе с единицами техники, так и вещи первой необходимости, а также все, что облегчает быт: стройматериалы, медикаменты.

В этот раз губернатор также прибыл не с пустыми руками.

- Мы передали очередную партию спецтехники: багги «Ерофей», бронированный «Соболь». Кроме того, прибыл и гуманитарный груз, в том числе предметы личной гигиены, продукты питания, - рассказал глава региона.

Губернатор осмотрел место дислокации, где бойцы спят, принимают пищу и проводят совещания. В ходе беседы с военнослужащими, Михаил Дегтярев принял от защитников слова благодарности для всего Хабаровского края. В знак признательности, губернатор получил из рук солдат грамоту «За неравнодушие и личный вклад», изготовленную в полевых условиях.

В ходе поездки Михаил Дегтярев успел оценить, как проходит восстановление подшефного города Дебальцево. За год с небольшим удалось отремонтировать 25 объектов, среди которых объекты дорожного хозяйства и социальной сферы. Поддержка и восстановительные работы, по словам губернатора, будут продолжаться и в следующие годы.

- Помощь, которая оказывается подшефным районам, конечно, очень ценится. Я держу связь с родителями и братом, которые остались в Мариуполе, и всем там сейчас очень непросто. Для восстановления промышленности и социальной инфраструктуры нужны большие суммы денег, и финансирование сегодня – очень большая помощь, - поделился Петр Карпов, переселенец, живущий в Хабаровске.