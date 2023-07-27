Отдых с комфортом: глэмпинг и особенности туризма Хабаровского края

Хабаровский край все чаще выбирают туристы Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Дальний Восток, а в особенности Хабаровский край - настоящий рай для туристов. Он наполнен природными красотами: крутые сопки, густые леса, мощные реки. Его места всегда влекли за собой, лучше всего это заметно по показателям турпотоков за 2022 год. По данным сайта краевого министерства туризма, на Дальний Восток в первом полугодии 2022 года приехали 1,9 миллиона человек, из них Хабаровский край принял около 17 процентов.

- Основные туристические показатели в регионе приближаются к допандемийным, - отмечает Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

В 2023 году динамика не теряется, в регионе появляются новые достопримечательности, турбазы и всевозможные глэмпинги.

ЧТО ТАКОЕ ГЛЭМПИНГ

Все чаще у людей возникает потребность в комфортном отдыхе на природе. В Хабаровском крае туристы могут выбрать место досуга на любой вкус. Набирает обороты глэмпинг, то есть привал на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. Легкие шатры органично вписываются в окружающую среду и не наносят ей вреда, каждое жилище в глэмпинге оборудовано туалетом и ванной комнатой, включает мягкую кровать с постельным бельем, обставлено удобной мебелью.

ГЛЭМПИНГИ КРАЯ

В регионе стремительно появляются глэмпинги, которые стоит посетить.

Так, база «Эвен» предоставляет туристам три треугольных экодомика, аренду спортивного инвентаря, СПА и питание. Располагается «Эвен» всего в шести километрах от Хабаровска. Тоже недалеко, в 24 километрах от города, в селе Восход находится «Третьяково поле». Для проживания предлагаются жилища вместимостью шесть человек, для здорового тела и духа - баня, банный чан с подогревом, каркасный бассейн и большой батут.

Усадьба «Манома» также стала приятным туристическим местом. На территории «Манома» находится двухэтажная усадьба, выполненная в старорусском стиле, и настоящая русская баня. Рядом с базой можно насладиться рыбалкой на горных реках, сплавиться на рафтах, прогуляться по кедровому лесу и продегустировать мед на таежной пасеке.

«Усадьба Манома». Фото: официальный сайт «Усадьба Манома»

Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус в своем телеграм-канале советует к посещению глэмпинг «Де Морин». На нем можно спокойно провести выходные, вдыхая ароматы луговых трав. На территории обитают приветливые олени. Они часто выходят навстречу гостям и не против того, чтобы их гладили и кормили.

Де Морин: туристический комплекс. Фото: официальный сайт «Де Морин»

Помимо «Де Морин», министр обращает внимание на базу отдыха «На берегу».

- Недалеко берег Амура с чистейшим песком, идеальное место для прогулок на сапах или рыбалки, - рассказывает Екатерина Пунтус в своем телеграм-канале «Zа туризм».

Глэмпинг «Заповедные места». Фото: официальный сайт глэмпинг-парка «Заповедные места»

Подобные зоны досуга разбросаны по всему Хабаровскому краю: «Заповедные места», «Заимка Узалы», «Шале на воде» и «Белое озеро».

База отдыха «Белое озеро». Фото: официальный сайт базы отдыха «Белое озеро»

ПОЛОЖЕНИЕ ТУРИЗМА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Просторы Хабаровского края открывают перед людьми природу в ее первозданном виде, чудеса России и колорит коренных народов. Правительство поддерживает туризм в регионе: прокладываются новые туристические тропы и маршруты, появляются свежие темы и секреты для экскурсий. На туристическом портале Хабаровского края гостям предлагают туристические программы по региону, например, «Жемчужное ожерелье Хабаровского края», где можно посетить выдающиеся музеи края, таинственные петроглифы Сикачи-Аляна и попробовать настоящую нанайскую уху.

Эко-парк «Шале на воде». Фото: официальный сайт эко-парка «Шале на воде»

Кроме этого, в крае можно пройтись по следу краснокнижного тигра, увидеть китов, тюленей, косаток и медведей на Шантарских островах, погрузиться в красоту нетронутой природы среди скал Дуссе-Алинь и проплыть через знаменитый мост с купюры номиналом 5000 рублей. На сайте указан подробный план и длительность путешествия. Там же туристы могут ознакомиться со всей необходимой информацией о регионе, о его особенностях и культуре. Все разделено по отдельным блокам, в путеводителе можно подобрать развлечения для детей и взрослых, узнать больше о религии в крае.

Путеводитель Хабаровского края разработали участники программы развития «Другое дело». Вдобавок к знаковым туристическим местам составители прикрепили расписание рейсов городского транспорта, описали преимущества региона в каждое время года и добавили подборку фильмов и песен в дорогу. Создатели рекомендуют посещать край в мае, июне и сентябре, именно в это время погода в регионе больше всего подходит для путешествий. Также на платформе есть предложенные к посещению места Хабаровска - Амурский утес, городские пруды, собор Успения Божией Матери, дом архитектора и многое другое.