Неустойчивая погода будет держаться все выходные в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

Практически месяц жители Хабаровского края мучаются от невыносимой духоты. Ближайшие выходные не станут исключением: нас ждут дожди и высокие температуры. Глоток свежего воздуха подарит август, но не на долго.

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Неустойчивая погода будет держаться все выходные в Хабаровском крае. Регион будет находиться под влиянием циклона, который принесет с собой дожди. По словам синоптиков, где-то осадки будут кратковременными, где-то - сильными.

Сопровождаться дожди будут высокими температурами. По ночам столбики термометров покажут +20 градусов, днем поднимутся до +26+29 градусов. Местами воздух прогреется выше +30 градусов.

Кратковременные дожди сохранятся и в ночь на понедельник, 31 июля. Днем осадков не ожидается, зато температуры воздуха будут около +28 градусов. Начиная с 1 августа придут более интенсивные дожди и похолодание.

- Август считается самым дождливым месяцем в году. Однако похолодание в начале месяца не совсем характерно, обычно это происходит во второй половине. Тем не менее, ночью температуры воздуха опустятся до +16 градусов, днем - до +25 градусов, - рассказал в эфире РАДИО КП (88,3FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Жара вернется в Хабаровский край 3 августа. Синоптики обещают погоду без существенных осадков и очередное повышение дневных температур до +29 градусов.

Прогноз на следующую неделю еще будет уточняться.