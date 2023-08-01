«Северный завоз» начался раньше срока в Хабаровском крае

Продукты питания доставят в отдаленные районы Фото: Пресс-служба министерства промышленности и торговли края

В Хабаровском крае продолжается «северный завоз», который в 2023 году стартовал раньше намеченных сроков. Власти поручили доставить в отдаленные районы продовольственные товары. Эта мера позволит сформировать запас продуктов перед началом зимы и продавать товары по сниженным ценам. Если привозить их в холодное время - стоимость увеличится из-за дорогостоящей доставки по воздуху.

«Северный завоз» действует с 2012 года, а 20 июля 2023 года был принят проект, который позволит финансировать доставку за счет субсидий. На доставку грузов в Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский районы в 2023 году выделено более 24 миллионов рублей из бюджета региона, еще 10 миллионов направили муниципалитеты. Это позволяет снабжать отдаленные районы, снижая стоимость доставки. Предпринимателям из северных районов также компенсируют расходы на привоз социально значимых товаров в розничные сети.

- Субсидированию подлежат 28 продовольственных товаров. Речь идет о муке, сахаре, гречневой крупе, рисе, масле сливочном и растительном, макаронных изделиях, детском питании, картофеле и других продуктах. В прошлом году по поручению губернатора края Михаила Дегтярева перечень был расширен сразу на четыре позиции - включены молоко питьевое, сыр, кисломолочная продукция, яйцо куриное, - рассказал заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края Дмитрий Тенетко.

На данный момент в северные районы уже завезли 907 тонн продуктов, что составляет 15 процентов от потребности населения. Доставку осуществляют в основном водным транспортом. Региональные власти реализуют «северный завоз», понимая потребности жителей и реалии грядущего сезона. Учитывая климат и географию районов, доставка в теплое время года позволяет значительно сократить расходы, при этом обеспечив жителей всем необходимым перед началом холодов.

- К нам в поселок Нелькан завезли уже около 50 тонн полного ассортимента продуктов. Навигация в этом году у нас началась раньше, 28 июня встретили первый пароход. Так что все идет по плану и даже сверх него, - рассказал председатель Нельканского потребительского общества Сергей Алтанов.

Доставка продлится вплоть до закрытия речной навигации в ноябре. Затем завоз продуктов будет возможен по автозимникам или по воздуху. Такие способы намного дороже, что в итоге влияет и на конечную стоимость товара. Поэтому власти делают все необходимое, чтобы жители смогли купить продукты по доступным ценам впрок.