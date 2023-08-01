Работа на результат: члены общественных советов представили первые предложения в мастер-план Хабаровска

Михаил Дегтярев презентует готовый мастер-план Владимиру Путину Фото: Пресс-служба министерства экономического развития края

Представители общественных советов районов Хабаровска представили краевым властям предложения в мастер-план города. Проект покажет, какой видят жители столицу региона и что нового хотят привнести в городскую среду к 2030 году. В сентябре готовый мастер-план губернатор Михаил Дегтярев презентует Владимиру Путину в рамках ВЭФ во Владивостоке.

Мастер-план разрабатывается в тесном сотрудничестве с общественниками Хабаровска, которые, в свою очередь, обсуждают реализацию целей с жителями каждого района. Первые предложения в проект стали поступать с первых дней подготовки и спустя месяц были представлены краевым властям. Руководство региона принимает все ключевые решения через призму общественного мнения. Это позволяет жителям самим решать, в каком городе они хотят жить и как он будет выглядеть в будущем.

- Мастер-планы дальневосточных городов, которые поручил разработать президент Владимир Владимирович Путин, - это новаторское решение. С одной стороны, это выводит четкую траекторию развития города, с другой - это огромная ответственность, которая ложится на губернатора и мэра. Составляющие мастер-плана должны идти от запросов жителей и бизнеса. Финальные решения в отношении того, где будет центр городской жизни и каким он должен быть, должны принимать именно люди, - отметил министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников.

Мэр Хабаровска лично погружен в разработку проекта и регулярно общается с жителями по этому направлению работы. Предложения хабаровчан лягут в конечный вариант мастер-плана, который, в свою очередь, определит вектор развития Хабаровска на многие годы. Сейчас по инициативе Михаила Дегтярева в рамках проекта запланированы масштабные изменения: постройка межвузовского кампуса, нового здания Дальневосточного художественного музея, набережной, интегрированные районы и другие. Уже эти решения позволят закрыть часть потребностей жителей города. Мастер-план также дополнят предложениями по малым проектам и механизмами их реализации. Хабаровчане уже отметили проблемы, которые еще существуют, но которые решатся после запуска проекта. Будут решены вопросы с отсутствием мест для выгула домашних животных и детских площадок для малышей, нехватки скамеек и урн в местах отдыха, отсутствия освещения, сложности с парковкой и пробками на дорогах и другие.

- Районные общественные советы уже проделали большую работу и на жилмассивах, и с коллективами предприятий. Собрано немало предложений по развитию города. Все идеи мы аккумулируем, проработаем и представим на итоговой встрече, в которой планируется участие и мэра Хабаровска Сергея Кравчука, и депутатов, и представителей региональных властей. Но после этого наши советы не прекратят работу, наша общая задача - развитие Хабаровска, чтобы город становился еще лучше, комфортнее и красивее, - сказал председатель Хабаровской городской думы, координатор общественных советов по развитию районов города Хабаровска Андрей Белоглазов.

Выдвинутые предложения для мастер-плана стали возможны благодаря плодотворной работе общественных советов. Они появились в каждом районе Хабаровска и активно участвуют в заседаниях, где обсуждают задачи первоочередной важности. Таким образом, власти всех уровней постоянно находятся в диалоге с населением. Сергей Кравчук лично не раз доказывал, что обращения хабаровчан для него имеют самый большой вес. Он лично встречается с жителями, общается с ними и решает их проблемы в максимально короткие сроки.