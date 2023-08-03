Михаил Дегтярев лично решает проблему замороженных строек в Хабаровском крае

Фото: Пресс-служба министерства строительства края

Зампред правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров совместно с региональным прокурором Николаем Рябовым проверил ход стройки объектов ООО «Диалог».

Когда-то это были самые проблемные здания в Хабаровске. Объекты не могли сдать годами, стройка тянулась и тянулась. После личного вмешательства Михаила Дегтярева работы сдвинулись с мертвой точки: появились покупатели и четкий план по завершению строительства. Это стало возможным благодаря выделению средств из федерального бюджета, а также плотной работе с застройщиками совместно с прокуратурой.

Сегодня региональными властями были отсмотрены объекты на Кавказской и Салтыкова-Щедрина. На первом объекте задействовано 150 рабочих, готовность объекта составляет 76 процентов.

- Подрядной организацией ликвидировано допущенное отставание от графика. Приобретено почти 100 процентов строительных материалов, необходимых для завершения стройки. Большая часть уже доставлена на объект. Проводится госэкспертиза сметной документации, - сказал Керим Сунгуров.

На втором участке трудятся 140 рабочих, общая готовность первого дома оценивается в 50 процентов, вторая в 50 процентов.

- Работы на объекте ведутся, хотя и с отставанием, которое компания обещает нагнать. В целом хочу отметить, что все проблемные вопросы, которые возникают в ходе строительства, мы решаем оперативно, - резюмировал зампред правительства края по вопросам строительства.

Строительство на объектах ведут за счет средств из краевого бюджета, а также за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Работы на Кавказской выполняет ООО «Звезда», а на Салтыкова-Щедрина компания «ДВ Строй». За каждой стройкой закреплено ответственное лицо, разработана дорожная карта. Благодаря таким мерам власти могут отслеживать динамику работ на объектах, осуществлять контроль по соблюдению обязательств перед покупателями жилья.

Если ранее обманутые дольщики не знали, как получить свои квартиры, то сейчас губернатор непрерывно контролирует этот вопрос. Тысячи семей уже успели обрести свой дом, а оставшиеся проблемные объекты достраивают, работы подходят к финалу.