«Наша цель - комфорт жителей»: Сергей Кравчук проконтролировал строительство новой школы и двух жилых домов в Хабаровске

Глава города проверил, как идет строительство двух жилых домов на берегу Амура Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил ход строительства новой школы в микрорайоне «Строитель», и двух домов в ЖК «Полюса», а также проинспектировал новую современную детскую поликлинику № 17 на Павла Морозова, которая открылась минувшей весной. В ходе поездки по объектам глава города пообщался с подрядчиками на стройках и персоналом в поликлинике, и лично убедился, что развитие района идет активно и результативно.

Новая поликлиника оснащена современным оборудованием Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Первой точкой объезда стала поликлиника. Это современное, оснащенное учреждение, направленное на максимально быстрое и качественное оказание помощи детям. Мэр отметил, что именно такими должны быть все поликлиники в городе. За счет увеличения площади и расширения штата, в учреждении практически нет очередей. Сейчас к поликлинике прикреплены порядка 22 тысяч детей, однако рассчитана она на все 24 тысячи. Проходят лечение, наблюдаются и получают квалифицированную помощь здесь дети с ближайших районов, от Ю-сити до Вахова.

- Когда поликлиника была на старом адресе, попасть к врачу было невозможно, а дозвониться в регистратуру и подавно. Мы с дочкой ходим сюда уже все лето, и я ни разу не сидела в очереди долго, бывало, конечно, что приходилось ждать, но это от силы минут 20. И если раньше дождаться вызванного врача домой было почти нереально, то сейчас они приходят чуть ли не в течение часа, ну и здесь много нового появилось, даже узкие специалисты появились, например, аллерголог, - говорит Ксения, хабаровчанка.

Поликлиника оснащена новым оборудованием, собственной лабораторией, рентгенологическим отделением, а также отделением медицинской реабилитации, внутри есть спецпомещения, в том числе для кормления и пеленания, и отдельно для колясок, коридоры и кабинеты просторные, имеются лифты и аптека. Вызвать врача на дом можно через сайт поликлиники, или с помощью Госуслуг.

- Сегодня после строительства этой поликлиники в корне изменилось обслуживание и внимание к пациентам. Раньше мы что имели, очереди, попасть к врачу было сложно. И это не потому что специалистов мало, а потому что стесненные условия, маленькие кабинеты, узкие коридоры, было тяжело. Сейчас это все ушло. Сегодня мы видим на месте и кол-центр, и специалистов, которые направляют посетителей по потокам, это удобство и комфорт для людей, - сказал Сергей Кравчук.

Построили поликлинику по федеральной программе «Стимул». Главное условие захода в нее - строительство нового жилья в соответствующем микрорайоне. Всего для программы необходимо возвести 83 тысячи квадратов. Уже построено и сдано в эксплуатацию пять домов. Сейчас идет стройка еще двух жилых домов в ЖК «Полюса». Глава города побывал на стройке и оценил проектные решения.

Больше всего мэра беспокоил вопрос, касающийся тепла внутри квартир. Дома стоят на возвышенности, и место сильно продувается, а углы в квартирах делаются стеклянные. Подрядчик заверил комиссию, что стекла достаточно прочные и технологичные, никакого дискомфорта жильцы не ощутят, и не замерзнут.

Жители новых домов будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Представители ЖК провели экскурсию по стройке, в домах первый этаж уйдет под коммерцию, под домом - паркинг, на въезде современные системы будут считывать номера машин, а попадать в подъезды и квартиры жильцы будут даже без ключей – также с помощью визуальной аутентификации. Не оставили без внимания и прилегающую территорию. На месте будет большая прогулочная зона, а в целях озеленения уже закуплено 350 взрослых деревьев, которые вскоре высадят.

Маленькие жильцы этих домов будут прикреплены как раз к новой поликлинике, а учиться пойдут в новую школу, которая строится прямо за медучреждением. Рассчитано образовательное заведение на 1100 мест, это существенно разгрузит ближайшие школы в районе и позволит организовать обучение только в первую смену. Сдать объект планируют уже в мае следующего года.

Власти Хабаровска и края нацелены на обеспечение комфортных условий для жизни горожан. Личный контроль хода возведения социальных объектов мэром позволяет своевременно увидеть недочеты, нюансы и оперативно решить возникающие проблемы.