Жителям региона стоит подготовиться к неустойчивой погоде на выходных Фото: Борис КОКУРИН

Жителям региона стоит подготовиться к неустойчивой погоде на выходных. Прогноз на 5-6 августа в Хабаровском крае обещает день дождей (не везде) и день без осадков. Прыгать будут и температуры.

ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 5-6 АВГУСТА

Дождь в Хабаровском крае 5-6 августа ожидается в субботу. Осадки в основном заденут южные районы. Дожди будут кратковременными, местами синоптики обещают ливни. Что касается северных и центральных районов, то их будет опекать антициклон. Поэтому ощутимых осадков здесь не ожидается.

Температуры в Хабаровском крае 5-6 августа будут невысокими. В субботу ночью ожидается +13 +17 градусов, местами +5 +10 градусов. Днем воздух прогреется до +19 +24 градусов. На севере будет в районе +26 градусов.

Погода в Хабаровском крае 5-6 августа на воскресенье обещает быть без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет около +13 +17 градусов, днем столбики термометров доберутся до отметок +22 +27 градусов, местами - порядка +17 +22 градусов.

Ветер в Хабаровском крае 5-6 августа будет северо-восточным, 4-9 метров в секунду.

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ В ХАБАРОВСКЕ 5-6 АВГУСТА

Прогноз в Хабаровске 5-6 августа двоякий. В субботу существенных осадков не ожидается, разве что днем возможен небольшой дождь. Температура в Хабаровске 5-6 августа будет то подниматься, то опускаться. В субботу ночью ожидается +25 градусов, днем - около +23 градусов.

В воскресенье погода в Хабаровске 5-6 августа улучшится. Существенных осадков не ожидается. Температурный фон ночью будет около +11 градусов, днем - до +25 +26 градусов. Это на два градуса ниже нормы, - сообщил «КП» - Хабаровск» Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Ветер в Хабаровске 5-6 августа будет северо-восточный, 8-13 метров в секунду.