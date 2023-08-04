Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой Росмолодежи Ксенией Разуваевой

Сторонам удалось достичь ряда договоренностей Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в трехсторонней рабочей встрече с главой Федерального агентства по делам молодежи Ксенией Разуваевой и председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорием Гуровым.

Встреча носила деловой характер. По ее итогам удалось договориться о проведении в Хабаровском крае сразу нескольких федеральных мероприятий. Они позволят молодежи получить уникальный опыт участия во всероссийских форумах. Также эта инициатива позволит заявить о Хабаровском крае на федеральном уровне, прорекламировать регион на широкую аудиторию. Во время встречи сторонам также удалось достичь ряда других договоренностей.

Так, в Хабаровске состоится окружной патриотический форум «Дальневосточная Победа». Под эгидой Росмолодежи он будет проходить в крае каждый год. Мероприятие направлено на сохранение исторического наследия и осведомленности о вкладе Дальнего Востока в победу во Второй мировой войне. Губернатор во время встречи обозначил важность патриотического форума. Он позволит защитить историческую правду от попыток фальсификации, которые участились после начала СВО.

Другим немаловажным событием станет Всемирный фестиваль молодежи. Хабаровск включен в список из 30 городов, которые примут у себя на территории федеральную программу. Также реализуют и другой масштабный проект. В Хабаровском крае запустят программу «Больше, чем путешествие». За него отвечает непосредственно Росмолодежь. Ксения Разуваева предложила разработать в регионе пешие маршруты, создать инфраструктуру и подготовить к будущей работе экскурсоводов.

Хабаровский край все больше и больше закрепляет статус точки притяжения федеральных чиновников. Встречи и визиты способствуют развитию региона. Решения, принятые в рамках рабочих поездок, принимаются для улучшения качества жизни населения. Эта трехсторонняя встреча еще раз подсветила грамотную лоббистскую линию, проводимую губернатором. Региональные инициативы получают поддержку федерального центра, что, в свою очередь, способствует укреплению грамотной стратегии развития всего Хабаровского края.