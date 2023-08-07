«Доступная рыба» в Хабаровском крае в 2023 году начнет продаваться с Охотского района Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Доступная рыба» в Хабаровском крае в 2023 году начнет массово продаваться с Охотского района. Горбуша, кета, кижуч, нерка будут отпускаться по бросовым ценам с 8 августа. В другие районы региона «доступная рыба» придет чуть позже. Рассказываем все, что известно о дешевой рыбе в Хабаровском крае в 2023 году.

«ДОСТУПНАЯ РЫБА» 2023: КАКУЮ РЫБУ МОЖНО ДЕШЕВО КУПИТЬ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Проект «Доступная рыба» 2023 в Хабаровском крае предусматривает продажу разной продукции. За невысокую стоимость можно купить горбушу, нерку, кету, голец, кижуч, сельдь тихоокеанскую, камбалу, навагу и ряд консервов.

«ДОСТУПНАЯ РЫБА» 2023 В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Фактически дешевая рыба в Хабаровском крае в 2023 году уже поступала в продажу. В торговых точках Хабаровска, Совгавани и Николаевска появлялись недорогие сельдь тихоокеанская и навага. Но «доступная рыба» 2023 уже разлетелась с прилавков. Сейчас начнется продажа излюбленных жителями региона лососевых.

Первым на очереди будет Охотский район. Дело в том, что именно здесь происходит основная добыча. Поэтому здесь проще запустить продажу «доступной рыбы» в Хабаровском крае в 2023 году. Доставить продукцию в другие районы сложнее: регион протяженный, и промысловые суда ждут полной загрузки - так наценка на товар меньше.

- Сначала «доступную рыбу» 2023 в Хабаровском крае нужно доставить в порты. Из-за осадки транспортные рефрижераторы, которые вывозят продукцию из районов промысла, не могут пройти Татарский пролив и зайти сразу в регион, им приходится огибать Сахалин. Во избежание дополнительных расходов из-за сложной логистики суда идут в порты Приморья. Далее рыба перегружается в холодильные мощности, а потом из Владивостока на автомобильных рефрижераторах едет в Хабаровск, - пояснили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.

Когда позволяет возможность, «доступную рыбу» в Хабаровском крае в 2023 году отправляют из Охотского района типа «река-море». Они выгружаются в речном торговом порту краевой столицы.

КОГДА ПОЯВИТСЯ «ДОСТУПНАЯ РЫБА» В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В 2023 ГОДУ

В Охотском районе продажа «доступной рыбы» в 2023 году стартует с 8 августа. Продукция появится в разные периоды в разных магазинах и населенных пунктах. Пока список таков:

С 8 по 15 августа акцию «Доступная рыба» в Хабаровском крае в 2023 году проведут в селе Вострецово;

11 августа «доступную рыбу» в 2023 году будут продавать около магазинов «Альянс» и «Водолей» в Охотске;

С 14 по 15 августа с 10:00 возле муниципального рынка пройдет ярмарка, где ожидается богатый ассортимент рыбной продукции;

«Доступная рыба» будет продаваться 19-20 августа в магазине «Кулинария»;

25 августа акция «Доступная рыба» пройдет в селе Иня;

С 11 по 14 августа в Охотском районе будут продавать охлажденную и мороженую «доступную рыбу» 2023 в Хабаровском крае. Купить можно будет горбушу, гольцов, кету, сельдь и камбалу.

СКОЛЬКО СТОИТ «ДОСТУПНАЯ РЫБА» 2023 В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ: ЦЕНА КЕТЫ

В Охотском районе цена «доступной рыбы» в Хабаровском крае в 2023 году останется на уровне 2022-го. Стоимость горбуши, нерки и гольца - 100 рублей за хвост. Килограмм камбалы продадут за 40 рублей. Для Охотского района цена кеты в Хабаровском крае будет 200 рублей за хвост. Столько же придется отдать за кижуча.

«ДОСТУПНАЯ РЫБА» В ХАБАРОВСКЕ В 2023 ГОДУ: ЦЕНА, КОГДА НАЧНЕТСЯ ПРОДАЖА

«Доступная рыба» 2023 в Хабаровске появится на прилавках приблизительно с 14 по 20 августа. В продажу поступят 14 тонн камбалы мороженой. Килограмм будет стоить также 40 рублей.

Лососевые по проекту «доступная рыба» в Хабаровске в 2023 году начнут продаваться ориентировочно не раньше сентября. Цены пока не согласованы. Известно, что наценка на продукцию будет не выше 15 процентов.

Продаваться «доступная рыба» 2023 в Хабаровске будет как в фирменных магазинах рыбодобывающих предприятий, так и в крупных торговых сетях. Список торговых точек появится позже. Возможно, что к старту реализации «доступной рыбы» в Хабаровске откроется брендированный магазин.