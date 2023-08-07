Анна Ардован: «Дворы становятся мини-парками» Фото: Администрация Хабаровска

Говоря о благоустройстве города, нельзя не отметить, что это не только показатель работы городских властей, но и непосредственное олицетворение города. И у Хабаровска теперь достойное лицо - все благодаря реализации сразу нескольких крупных программ: «Формирование современной городской среды» и «1000 дворов на Дальнем Востоке». В рамках программ в городе идет благоустройство дворовых территорий.

О многом говорят и цифры. Например, по программам «Формирование современной городской среды» и «1000 дворов на Дальнем Востоке», а также благодаря муниципальным грантам, с 2018 по 2022 год удалось улучшить 770 дворов Хабаровска. При этом в «1000 дворов» зачастую входят дворовые территории, объединяющие сразу несколько жилых домов. Это позволяет улучшить жизнь большего числа хабаровчан.

- Город в плане реализации проектов по благоустройству активно развивается. У нас второй год подряд действует программа «1000 дворов на Дальнем Востоке», в рамках которой выполняется комплексное масштабное обустройство дворовых территорий. Благоустраиваются детские и спортивные площадки, выполняется озеленение, создаются ограждения, внедряется система видеонаблюдения, проводится асфальтирование дворовых проездов и тротуаров. Все работы выполняются с учетом условий доступной среды. Таким образом, люди с ограниченными возможностями могут пользоваться этими площадками без ограничений. Помимо этого действуют муниципальные гранты на благоустройство придомовых территорий - также асфальтирование, устройство детских и спортивных площадок. С каждым годом мы видим улучшения по благоустройству как дворовых территорий, так и общественных пространств, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Ардован, председатель ассоциации ТСЖ Хабаровска.

Впереди еще немало работы, но результаты уже отличные. В этом году по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» планируют благоустроить 32 дворовые территории, которые объединяют сразу 59 домов (около 25 тысяч жильцов). А по грантовой поддержке отремонтируют 61 двор. К слову, «1000 дворов на Дальнем Востоке» продолжат реализовывать при поддержке краевого бюджета.

- Ежедневно выходя на работу и возвращаясь с нее, люди видят свой двор. В общественных пространствах они, конечно, гуляют, но не так часто. Поэтому хочется отметить именно программу «1000 дворов на Дальнем Востоке». Она замечательная, востребованная среди жителей, ей активно интересуются даже те, кто еще ни в одном конкурсе не участвовал. Те же хабаровчане, кто уже испытал на себе работу программы, получили наглядный результат - двор становится мини-парком. Все это благодаря достаточному финансированию, которое позволяет провести комплексное благоустройство и создать зоны отдыха как для детей, так и для взрослых, - добавила собеседница редакции.

Что же касается муниципальных грантов, то в Хабаровске на эти цели ежегодно выделяется около 30 миллионов рублей. Конкурс проходит с 10 марта по 15 апреля каждый год.