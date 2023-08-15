Хабаровский край - первый в ДФО по политической устойчивости

Лидерство в рейтинге обеспечено за счет уровня федеральной поддержки и отсутствию конфликтов Фото: Правительство Хабаровского края

Очередной рейтинг политической устойчивости глав регионов России, подготовленный экспертами холдинга «Минченко Консалтинг», продемонстрировал стабильное положение дел власти Хабаровского края. Так, губернатор Михаил Дегтярев возглавил обновленный рейтинг среди глав субъектов Дальневосточного федерального округа.

Глава региона обосновался на первой строчке таблицы с 19 баллами. Авторы классификации награждали руководителей баллами, основываясь на разных критериях, в числе которых реализация крупных проектов на территории субъекта, его экономическая привлекательность, уровень взаимодействия с федеральным центром и лично президентом России.

- На краевом уровне реализуется очень много флагманских проектов, имеющих значение для всей России: Тихоокеанская железная дорога, Малмыжское месторождение, проекты оборонно-промышленного комплекса. Хорошие отношения выстроены с федеральным центром как по линии министерств, так и по линии взаимодействия с руководством государства. В Москве знают, что деньги, которые направляются в край, в кратчайшие сроки материализуются в конкретные промышленные и социальные объекты. Симбиоз взаимоотношений на краевом и федеральном уровнях дает очень хороший результат. И рейтинг является следствием слаженной планомерной работы всех структурных подразделений краевого правительства и руководства края, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Чадаев, политолог.

Как подчеркивают в «Минченко Консалтинг», позиции губернатора Хабаровского края крепчают именно за счет роста уровня федеральной поддержки, а также благодаря нивелированию конфликтной ситуации на территории региона. Отдельные графы рейтинга посвящены штрафам, где можно было потерять уже набранные баллы за участие главы в федеральных или региональных конфликтах, а также за проблемы с законом. Однако Михаил Дегтярев не отметился результативностью ни в одной из трех штрафных колонок.

19 баллов - внушительный результат не только среди регионов ДФО, но и на уровне страны. От лучшего показателя, зафиксированного у четырех руководителей по стране, губернатора Хабаровского края отделили три балла.