«Из дома выплывали кресла и холодильник»: фотограф из Николаевска лишилась всего после наводнения в Уссурийске

Олеся переехала в Уссурийск два года назад. Фото: предоставлено «КП»

Масштабное наводнение обрушилось на Уссурийск Приморского края в минувшие выходные. Почти половина муниципального образования оказалась под водой. Особенно сильно от стихии досталось подворьям и частному сектору. Новый дом местной жительницы Олеси Верной и прилегающая к нему территория оказались полностью затоплены.

ВСЕ В ВОДЕ

Вид на двор Олеси. Фото: предоставлено «КП»

- Столкнулась с такой ситуацией впервые, потому что живу здесь всего лишь два года - переехала из Николаевска-на-Амуре. Для меня это был шок, я потеряла и имущество, и дорогостоящее оборудование - плоттер режущий, ламинатор, пресс плоский, пресс круглый и расходные материалы, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Олеся.

По словам пострадавшей, такого уровня воды никто не ожидал. МЧС, конечно, присылало СМС-сообщения о грядущем тайфуне, однако масштабы трагедии оказались значительно серьезнее, нежели в прогнозах. Помимо обильных осадков, произошел еще и прорыв дамбы, причины которого пока выясняются. В итоге уровень воды в доме женщины достиг почти полутораметровой отметки. Местные старожилы заблаговременно посоветовали держать ценные вещи повыше от пола, так как наводнения в этом районе - не самое редкое явление. К сожалению, при таком уровне воды ценный совет оказался бесполезным. В итоге под грязной водой оказались и мебель, и бытовая техника, и отделочные материалы.

До такого уровня вода поднялась в доме Олеси. Фото: предоставлено «КП»

Сейчас уровень воды в доме опустился, затопленным остается лишь подвал. С этой проблемой уже реально справиться насосом, однако, это малая часть последствий разгула стихии. В силу того, что водой затопило санузлы, на все поверхности в домах и прилегающих территориях попали септик и отходы жизнедеятельности. Теперь людям попросту опасно для здоровья находиться в собственных домах. Как отметила пострадавшая, медицинскую помощь подтопленцам оказывать никто не спешил. Михайловская Центральная районная больница только спустя несколько дней с помощью социальных сетей пригласила пострадавших пройти необходимые вакцинации.

А ЖИТЬ-ТО ГДЕ?

Под воду ушел бассейн. Фото: предоставлено «КП»

Многие жители частного сектора Уссурийска оказались в похожей ситуации. Особенно тяжелой оказалась ситуация в районе «Семь ветров». Людям буквально было негде спать. Переживать наводнение уходили либо к родственникам, до которых вода не добралась, либо снимали квартиры в многоэтажках. Подтопленцам предложили воспользоваться пунктом временного размещения, например, в спортзале детско-юношеской спортивной школы, но далеко не все были готовы к предложенным условиям. Например, Олеся решила арендовать жилье.

Под воду ушел бассейн. Фото: предоставлено «КП»

Местные жители и волонтеры в равной мере помогали и пострадавшим, и сотрудникам МЧС, у которых явно не хватало на всех спасательного оборудования и лодок. На место трагедии прибыл и глава Приморского края Олег Кожемяко. Он осмотрел затопленные территории и лично выслушал пострадавших.

Урожай потерян. Фото: предоставлено «КП»

Вместе с этим стартовал прием заявлений от подтопленцев на выплату компенсаций за причиненный стихией ущерб. Но Олеся все еще прописана в Хабаровском крае в Николаевске-на-Амуре. Таким образом, женщине не полагается никакая выплата. И даже если обратиться в администрацию Николаевского муниципального района, эффект будет нулевым, так как режим ЧС введен на территории соседнего субъекта.

Вода поднялась почти до полутора метров. Фото: предоставлено «КП»

- Мебель-то ладно, уже как-нибудь с рук приобрести, да и люди помогают, отдают то, что могут. А вот профессиональное типографическое оборудование очень дорогое, и просто так его ни восстановить, ни заменить не представляется возможным. А это источник дохода для меня… Когда в дом начала заходить вода, чувствовала какое-то недоумение. Я в первый раз в жизни увидела наводнение, в Николаевске-на-Амуре такого не было. Осознание происходящего окончательно появилось, когда из дома через три часа начали выплывать кресла и холодильник.

Когда вода ушла, в доме царил хаос. Фото: предоставлено «КП»

Кухня «пошла пузырями». Фото: предоставлено «КП»

С МИРУ ПО КОПЕЙКЕ

В Николаевске Олеся долгое время держала фотостудию. Местные ее хорошо знают, уважают и любят. Потому сами предложили помочь, организовав сбор средств.

Вся одежда, мебель и техника тоже были в воде. Фото: предоставлено «КП»

- Многие помнят Олесю как местного фотографа. Доброжелательна, отзывчива, человек с большим сердцем. Сейчас у нее случилась беда, утонуло все имущество, оборудование, личные вещи, бытовая техника, мебель. Уровень воды в доме 1,2 метра. В единовременной выплате Олесе отказано, так как прописка у нее в Николаевске-на-Амуре. Давайте поможем ей в этой страшной беде, - появилось сообщение в телеграм-канале «Николаевск-на-Амуре».

Олесю можно поддержать любой суммой, переведя на счет: 2200700793155200 («Тинькофф банк», получатель Олеся В.).

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