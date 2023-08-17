Работал на ВСУ: хабаровские военные чекисты задержали шпиона в Херсонской области

Гражданин Украины хотел знать, где располагаются российские войска и вооружение. Фото: скриншот с видео.

Дальневосточные военные чекисты, находящиеся в зоне специальной военной операции, пресекли шпионскую деятельность жителя Украины. Против 54-летнего украинца заведено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Оперативно-розыскные работы проходили в российской части Херсонской области. Там чекисты-дальневосточники выявили мужчину, который вел себя подозрительно. В результате выяснилось, что он является командиром отряда территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ). На местности он работал по заданию службы безопасности Украины (СБУ). Ему нужно было собирать информацию военного характера.

Данные он собирал, общаясь с местными жителями и с помощью визуального наблюдения. Он пытался выяснить данные о местах дислокации военной техники и личного состава вооруженных сил России.

- Уголовное дело по статье «Шпионаж» возбуждено следственных подразделением УФСБ России по Восточному военному округу, - рассказали в УФСБ России по ВВО.

Мужчину задержали. В отношении него проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

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