Тайга всегда забирает что-то себе: опасные для жизни съемки фильма завершились в Хабаровском крае

Участники проекта «Планета Тайга» преодолели почти 800 километров. Фото: предоставлено героем публикации

Виктор Решетников и Артур Шешиков повторили часть маршрута первопроходца Ивана Москвитина для съемок документального фильма. Проведя около трех недель в невыносимых для неподготовленного человека условиях, путешественники преодолели путь длиной почти 800 километров. Сами экстремалы называют маршрут самым сложным за все время существования проекта.

Прикоснуться к великому открытию

Вот уже почти 10 лет участники проекта «Планета Тайга» из Хабаровского края знакомят нас с единственным неподвластным человеку богатством, которое из года в год и из века в век становится только ценнее и прекраснее - неповторимой природой. На счету команды десятки документальных фильмов об уникальных местах края, которые кто-то не осмеливается покорять, а кто-то попросту не знает об окружающих их красотах.

Набравшись за годы опыта в киносъемке, скопив багаж качественной аппаратуры и зарекомендовавшего себя снаряжения, путешественники решились отправиться в самую сложную и опасную за все годы проекта киноэкспедицию - пройти по маршруту первопроходца Ивана Москвитина, открывавшего дальневосточные земли еще 400 лет назад.

Около трех недель экспедиция проходила среди рек, болот и диких зверей. Фото: предоставлено героем публикации

Как только мысль о возможности подобного путешествия промелькнула в головах любителей экстрим-походов, пути назад уже не было.

- Пару лет назад, во время съемок фильма в Аяно-Майском районе, один человек напомнил нам, что именно здесь пролегал маршрут первопроходца Ивана Москвитина, а где-то даже остались следы нахождения его отряда. Открытие Москвитина, совершенное на территории Хабаровского края, без преувеличения, является великим событием. Поэтому, будучи в глубине души романтиками, мы захотели прикоснуться к местам, которые когда-то стали воротами к западному побережью Тихого океана. Тем более что мы уже бывали рядом с этими местами во время наших прошлых походов. Мы выиграли краевой грант на реализацию проекта, подключили собственные ресурсы и начали готовиться, - рассказал «КП» - Хабаровск» Виктор Решетников, основатель движения «Планета Тайга».

«Идти в поход одному - сумасшествие»

18 июля группа в составе Виктора Решетникова, а также спасателя, пожарного и кинооператора Артура Шешикова отправилась из Комсомольска-на-Амуре в путь длиной почти 800 километров по воде, горам и лесам. Составленный маршрут, включающий многочисленные сплавы, подъемы и пешие преодолевания больших дистанций, требовал от участников похода незаурядных физических кондиций и моральной несгибаемости.

Местный житель Нелькана согласился поднять туристов на моторной лодке. Фото: предоставлено героем публикации

Итак, добравшись до поселка Нелькан, участникам экспедиции предстояло подняться на моторной лодке вверх по реке Мая. Затем ждал подъем по реке Нудыми в сторону хребта Джугджур, после чего необходимо было одолеть сотню километров по реке Нави с дальнейшим перевалом хребта. Следующий пункт - сплав по реке Секча до реки Уенма, а оттуда нужно было достичь реки Улья, чтобы добраться до Охотска и закончить маршрут в Хабаровске.

- Когда рисуешь маршрут на бумаге, то он выглядит простым и увлекательным. Но реальность всегда гораздо суровее. Маршрут составлялся на основе заметок Москвитина и его соратников. Тогда первопроходцы преодолели за два года тысячи километров, обойдя окрестности во всех направлениях. Сегодня повторение многотысячного маршрута вряд ли кому-то покорится, поэтому мы сосредоточились на его основной части - переходе из бассейна Северного ледовитого океана в бассейн Тихого океана. Конечно, в целях безопасности и эффективности при сборе материалов мы хотели пойти большой группой. Но, учитывая вес наших рюкзаков и кинозадачи, поход представлял невероятную сложность, участники похода должны были полностью доверять друг другу и быть уверены, что никто никого не подведет. Эти факторы сильно ограничили круг лиц для участия в походе, но идти одному - полное сумасшествие. Поэтому в состав экспедиции вошли двое.

Было гладко на бумаге, да забыли про овраги

В современном мире нет проблем с приобретением необходимой техники и снаряжения. Но только опыт путешествий помогает укомплектоваться качественно и максимально практично. Так, треть вещей в рюкзаках пришлась на съемочную технику, еще одну треть заняли продукты питания, а в остальной части расположились необходимые в дикой природе предметы быта.

Тяжелые рюкзаки предательски прибивали к земле. Фото: предоставлено героем публикации

Однако не важно, как гладко и слаженно прошла подготовка - подобные приключения всегда идут по собственному сценарию.

- Вместо большого штатива мы сделали выбор в пользу компактного походного, который был утерян в первый же день. Тайга всегда забирает что-то себе. Для сплавов мы взяли пакрафты - самое легкое из существующих в мире плавсредств. Но отсюда же и его главный минус - неустойчивость. Его захлестывает любая средняя волна, и от небольших повреждений он быстро сдувается. На моих глазах за полторы секунды полностью сдулся пакрафт моего напарника. Повезло, что берег был рядом. Вообще, в таких походах в первый же день становишься суеверным, даже если никогда и ни во что не верил.

Разумеется, еще на этапе подготовки никто не рассчитывал на простую прогулку с видеокамерой. Несколько дней Виктору с Артуром приходилось пробираться через болота, где неоднократно вставал вопрос об успешном продолжении экспедиции. Проблемы настигли группу перед перевалом, когда истоки реки, на которые возлагались большие надежды, оказались абсолютно сухими. Кроме того, мешала видеть и затрудняла дыхание задымленность от прошедших лесных пожаров.

Большую часть маршрута приходилось проходить по воде. Фото: предоставлено героем публикации

«Практически любой медведь мог с нами расправиться»

Ночами покорители дикой природы планировали высыпаться и набираться сил для непростых похождений, но не просто так природа в этих местах называется дикой. С наступлением темноты лес оживал, и звери намеревались познакомиться с его гостями поближе. Для отпугивания приходилось разводить огромного размера костры, а после бессонных ночей на следующий день силы покидали экстрим-туристов беспощадно быстро.

Ровно 60 раз поход мог закончиться досрочно после встреч с медведями. Это число стало новым рекордом по количеству увиденных на пути медведей за историю походов команды.

- Особо опасны крупные медведи, которые никогда не видели человека и просто пытаются обратить его в бегство, как и всех своих жертв. У нас не было оружия, а был сигнальный фальшфейер и несколько шумовых патронов, часть которых изъяли в аэропорту. Было страшно, когда временами они не срабатывали. На открытых местах мы отпугивали их коптером. Практически любой из них мог с нами расправиться, но нам, к счастью, удалось не довести наши встречи до плачевного конца.

За время похода группа встретила 60 медведей. Фото: предоставлено героем публикации

Что касается знакомства с фауной на маршруте Москвитина, путешествие оказалось богатым на встречи. Кроме пугающего количества медведей, киноделы в ходе экспедиции смогли увидеть белоплечих орланов - самых крупных хищных птиц России, а также диких северных оленей, волка и горностая.

Завершив приключение и вернувшись домой в целости, участники изнурительного похода поблагодарили всех богов и принялись за монтаж будущего документального фильма, который в октябре или в ноябре планируется к показу в кинотеатрах, интернете и на телеканалах. Кроме фильма, проект «Планета Тайга» проведет ряд встреч и презентаций с рассказами и ответами на вопросы о том, через что пришлось пройти всего за несколько недель. Несмотря на то, сколько сил и энергии забрал поход, такие испытания, по словам основателя движения, здорово очищают организм и приводят его в тонус. А значит, экспедиция по следам Москвитина стала пусть и самой сложной, но точно не последней.