У самого ни царапинки: амурчанин, убегая от погони, влетел в едущий поезд

Мужчина на иномарке протаранил поезд в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порой водители Хабаровского края очень не хотят нести ответственность за нарушение правил дорожного движения. Нередко встречаются истории о том, как полиции приходится устраивать погони за такими горе-автолюбителями. Часто они заканчиваются авариями, но ДТП, которое устроил на днях житель Амурска, точно можно поднять в топ всех случаев.

В соцсетях появились кадры, как амурчанин на «Ниссане» протаранил поезд. Настолько сильно мужчина не хотел сотрудничать с инспекторами. Очевидцы говорят, что дело было так: сотрудники ГИБДД остановили Nissan Liberty, им показалось, что водитель ведет себя странно. Дуть в трубочку и доказывать, что он не пил, тот не захотел и дал по газам. К слову, свидетели говорят, что и алкотестер было не нужен: судя по состоянию водителя, он точно пригубил накануне.

Далеко амурчанин не уехал: спустя 300 метров увидел знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом». Железная красно-белая преграда его не остановила. Водитель протаранил и ее, и, видимо, думал, что так же легко ему сдастся едущий поезд. Нажал на газ еще сильней - и влетел прямо в состав. К слову, инспекторы пытались как-то его остановить, но тот даже не подумал остановиться. Притормозил лишь у путей, а потом смело поехал на поезд, который двигался в сторону Мылки. Машина наполовину разбита, у поезда тоже есть незначительные повреждения. На удивление, у самого водителя - ни царапинки.

Сообщается, что против мужчины все же составили административный протокол. Теперь ему явно придется заплатить штраф и копить деньги на ремонт старого или покупку нового авто - правда, если его не лишат прав за пьяную езду и нежелание выполнять требования сотрудников полиции.

В ГИБДД факт аварии подтвердили. Сказали, что произошла она 20 августа в 05:05. Мужчина выехал на переезд на красный, что и стало причиной остановки.