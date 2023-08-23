Сибирская язва в Хабаровске? Специалисты оценили возможность прихода болезни в регион Фото: Анатолий ЖДАНОВ

22 августа на продуктовом рынке в Воронеже был выявлен очаг сибирской язвы. Зараженное страшной инфекцией мясо обнаружили в холодильных камерах. Специалисты отреагировали незамедлительно и определили в радиусе двух километров от очага неблагополучную зону, а в радиусе пяти километров - угрожаемую. Посещение таких территорий запрещено посторонним людям. Помимо этого запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных против этой болезни животных, вывоз продуктов убоя, а также заготовка и вывоз кормов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении на упомянутых территориях карантина, предварительно до 23 октября.

В Хабаровском крае ситуация по распространению болезни спокойная. Товары из Воронежской области в регион не поступали, что означает - повторение воронежского сценария краю не грозит. Кроме того, как сообщили «КП» - Хабаровск» в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, ситуацию держат на контроле. Будут приложены все усилия для недопущения распространения сибирской язвы в дальневосточном регионе.

Напомним, в конце июня в Республике Тыва на территории Барун-Хемчикского района было выявлено несколько человек с симптомами сибирской язвы. Ими оказались чабаны, производившие убой лошади на мясо. Все они были госпитализированы.

Стоит отметить, что сибирская язва представляет собой острую и особо опасную бактериальную инфекцию. Резервуаром для возбудителя сибирской язвы служит внешняя среда - это зараженная почва и животные, которые с ней контактируют. Человек может заразиться сибирской язвой, ухаживая за больным животным, или при забое скота. Также инфицирование может произойти при разделке мяса или соприкосновении с продуктами животноводства, при употреблении в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса зараженного животного. Помимо этого источником опасности могут быть скотомогильники.

Между тем в управлении ветеринарии отмечают, что ввоз животных возможен только в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие мест вывоза животных и проведение в отношении животных необходимых ветеринарно-профилактических мероприятий.

О любых случаях заболеваний сельскохозяйственных животных или признаков их необычного поведения необходимо незамедлительно сообщать по круглосуточному телефону горячей линии - 8 962-678-93-25.

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