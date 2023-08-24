Жителям краевой столицы стоит подготовиться к грядущему отключению горячей воды в Хабаровске в сентябре 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям краевой столицы стоит подготовиться к грядущему отключению горячей воды в Хабаровске в сентябре 2023 года. На теплосетях стартуют очередные гидравлические испытания. Они необходимы для того, чтобы пройти грядущий отопительный период без сбоев и аварий.

Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, которое превышает рабочее. При таком способе специалисты могут найти повреждения и дефекты на участках трасс и заменить их летом, когда вовсю идет ремонт.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ХАБАРОВСКЕ В СЕНТЯБРЕ 2023 ГОДА

12-18 СЕНТЯБРЯ

Горячая вода в Хабаровске в сентябре исчезнет во всех районах города поэтапно. Первыми на очереди будут потребители в зоне обслуживания котельной в Волочаевском городке. Здесь пройдут испытания и текущий ремонт.

С 12 по 18 сентября горячей воды в Хабаровске не будет у жителей улицы Подгаева.

16-24 СЕНТЯБРЯ

Следующее крупное отключение горячей воды в Хабаровске в сентябре коснется потребителей ТЭЦ-1. Здесь с 11 по 15 сентября стартуют гидравлические испытания.

С 16 по 24 сентября горячая вода в Хабаровске пропадет в Индустриальном районе.

В центре города коммунальной услуги не будет в границах улиц:

- Гамарника (нечетная сторона) - Пушкина (до Карла Маркса) - Мухина (от Пушкина до Постышева).

Также отключат горячую воду в Хабаровске в сентябре 2023 для потребителей Железнодорожного района. Доставать тазики и включать водонагреватели придется жителям:

- микрорайона «Хабаровск-2»;

- Аэродромной;

- Целинной;

- Геодезической;

- Промывочной;

- Шмаковской;

- квартала ДОС;

- поселка имени Горького.

В Хабаровском районе также пропадет горячая вода в сентябре 2023 года. Коммунальной услуги не будет в поселках:

- Ильинка;

- Ракитное;

- Сосновка;

- Гаровка;

- Мирное;

- Восточное;

- Скворцово.

КОГДА ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ХАБАРОВСКЕ В СЕНТЯБРЕ 2023 ГОДА

18-22 СЕНТЯБРЯ

График отключения горячей воды в Хабаровске в сентябре 2023 года говорит о том, что в эти даты начнутся испытания на ТЭЦ-3. Коммунальной услуги не будет в Краснофлотском и Кировском районах в границах улиц:

- Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской.

Железнодорожный район в эти даты также будет греть воду. Горячей воды в Хабаровске в сентябре 2023 не будет практически во всех домах, кроме зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и поселка имени Горького.

Отключение горячей воды в Хабаровске в сентябре затронет и Центральный район. Коммунальной услуги не будет в границах улиц:

- Ленина (нечетная сторона) - Ленинградская - Дикопольцева - Карла Маркса - Амурский бульвар - Гоголя - Некрасова.

В Хабаровском районе также запланировано отключение горячей воды в сентябре 2023 года. Попадают в список села:

- Матвеевка;

- Тополево.

КОГДА ДАДУТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ХАБАРОВСКЕ В СЕНТЯБРЕ 2023 ГОДА

19-25 СЕНТЯБРЯ

Горячей воды в Хабаровске в сентябре 2023 не будет и в селе Некрасовка. Здесь в котельной пройдут гидравлические испытания сетей.

В указанные периоды отключения горячей воды в Хабаровске в сентябре 2023 горожанам следует быть внимательными. Если вы увидите проседание грунта, появление пара или выход воды на поверхность, нужно обойти или объехать опасный участок. Во всех случаях возникновения опасности необходимо немедленно сообщить об этом по телефону: 8 (4212) 36-35-16.