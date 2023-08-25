Хабаровск принимает II Туристический форум «Открой Дальний Восток»

Хабаровск становится местом для все большего количества крупных федеральных мероприятий. Фото: forumkhabarovsk.ru

С 23 по 26 августа Хабаровский край принимает Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». Масштабное событие проходит в регионе второй год подряд, но перечень ключевых тем остается прежним: качество туристических продуктов и услуг, предлагаемых Дальним Востоком, вопросы расширения сезонности и развитие инфраструктуры для привлечения новых гостей и комфорта местных жителей.

Губернатор Михаил Дегтярев успешно решает задачу позиционирования региона на федеральном уровне. Ему удалось перетянуть в Хабаровск проведение ряда крупных федеральных мероприятий, а местным инициативам, в числе которых, например, недавно завершившийся форум «Амур», добиться присвоения статуса общероссийских. Все эти действия являются частью большой работы по брендингу территории края и формирования ему положительного имиджа в масштабах страны.

Поэтому туристический форум, собравший представителей туристических организаций, медийных лиц телерадиоиндустрии, блогеров, продвигающих трэвел-контент, а также представителей бизнес-отраслей, дает возможность раскрыть туристический потенциал Хабаровска и всего края, представить стране стратегию, по которой туристическая отрасль Дальнего Востока будет развиваться в последующие годы.

На форуме в течение нескольких дней будет представлено 15 дискуссионных площадок, каждая из которых посвящена определенным векторам развития дальневосточного туризма. Спикеры обсудят, как исполняются поручения президента страны, выданные на заседании Госсовета по развитию туризма, и займутся поиском решений по их дальнейшей реализации. Отдельное внимание отведено нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» по развитию внутреннего туризма.

В рамках форума, кроме многочисленных обсуждений, найдется место и другим активностям. На набережной стартовал фестиваль «Хабаровский край - окно в мир Дальнего Востока» с тематическими выставками арт-объектов и концертами. Каждый день гостей ждут новые мастер-классы по запуску ракет, созданию картин и погружению в национальное ремесло.