Вернулась из отпуска с «сюрпризом»: опасное заболевание заподозрили у жительницы Хабаровска, прилетевшей из Турции

Корь может перерасти в страшные заболевания, способные лишить жизни Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Хабаровска прилетела из Турции домой и сразу же попала под наблюдение медиков. У женщины заподозрили корь - опасное инфекционное заболевание. Сейчас она находится под наблюдением, врачи выясняют, действительно ли хабаровчанка заразилась этим вирусом.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края, женщина вернулась из Турции и почувствовала недомогание. У нее сильно поднялась температура, а на теле проступила сыпь. Тогда она вызвала врача домой, но медики приняли решение о немедленной госпитализации.

Корь - одно из самых заразных инфекционных заболеваний, которым болеют не только в детстве, но и в зрелом возрасте. Первые симптомы болезни - высокая температура, общее недомогание, конъюнктивит, отечность, кашель и сыпь. Передается вирус воздушно-капельным путем, и заразиться им может любой не вакцинированный человек.

- Подъем температуры до 40 градусов, кашель, насморк, конъюнктивит. Пятна Филатова-Коплика на слизистой оболочке щек - белые пятна, окруженные каймой. Сыпь, которая сначала появляется за ушами и на волосистой части головы, далее распространяется на лицо, шею, грудь и постепенно покрывает все туловище сверху вниз, - рассказывает региональный Роспотребнадзор о симптомах заболевания.

По данным ведомства, в последнее время ситуация по заболеваемости корью в стране ухудшилась. Люди стали чаще заражаться. Защитить от вируса может лишь вакцина, которую, к слову, начинают ставить еще в младенчестве. Рост заболеваемости связан с отказом от своевременной вакцинации.

Прививку от кори ставят в год, а затем в шесть лет. Взрослым - не привитым, не болевшим и привитым однократно - прививки против кори проводят до 35 лет. Однако в случае, если в окружении кто-либо заболел корью, прививочные мероприятия проводятся уже для любого возраста. Как отметили в минздраве края, в доме, где жила хабаровчанка, проводится так называемая иммунизация.

Казалось бы, корь - инфекционное заболевание, которое протекает как обычное ОРВИ, однако осложнения, которые оно вызывает, могут быть летальными. Корь может перерасти в пневмонию, энцефалит, менингит, менингоэнцефалит, полиневрит, отит и поражение почек, поэтому прививаться от этой заразы необходимо согласно прививочному календарю.