Какие проекты вошли в мастер-план Хабаровска?

В мастер-план заложено развитие транспортной доступности, озеленение города и социальное благоустройство Фото: Администрация Хабаровска

Уже в сентябре губернатор Михаил Дегтярев отправится на Восточный экономический форум, где представит президенту страны итоговый вариант мастер-плана Хабаровска. Поручение о его разработке регион получил год назад, и с тех пор составлению проекта развития было уделено колоссальное внимание.

По словам главы региона, вместе с лучшими специалистами страны над разработкой документа трудились и жители Хабаровска, которые предложили более двух тысяч идей. Объем проекта развития столицы края составил 700 страниц, а горизонт планирования его реализации рассчитан на семь лет.

В мастер-план заложено развитие транспортной доступности. В перечень мероприятий входят строительство 10 новых транспортных развязок, создание 31 новой уличной связи и 22 пешеходных переходов. Городской автопарк ожидает грандиозное обновление - на маршруты города выйдут 107 новых трамваев, 56 троллейбусов на автономном ходу и 558 автобусов.

Исторический центр города планируется преобразить с помощью строительства нового Дальневосточного Художественного музея. Объект с заявленной площадью в 22,5 тысяч квадратных километров сможет ежегодно принимать порядка 800 тысяч посетителей, которым потребуется достаточно времени, чтобы осмотреть все 15 тысяч произведений искусства. Кроме того, большое внимание приковано к проекту создания объединенной набережной, протяженность которой составит более девяти километров.

- Такие результаты возможны, благодаря синергии командной работы с правительством Хабаровского края. Помимо создания якорных объектов планируется привести в порядок Амурский и Уссурийский бульвары, где будут размещены детские игровые зоны, событийные и спортивные площадки. Не забудем и про новые формы ландшафтного дизайна и размещение парковочных зон, – сообщил Сергей Кравчук.

Мастер-план предполагает создание комфортных, независимых друг от друга зон в районах города, где все необходимое будет находиться в 15-минутной доступности для жителей. Так, Березовка станет масштабным культурно-развлекательным центром, на территории которого появятся экоферма с конным подворьем, станция спортивной рыбной ловли, пейнтбольная площадка, приют для собак и комьюнити-центр.

На Красной речке более восьми гектаров озелененных территорий отведено под благоустройство, а новый комьюнити-центр на базе Дома офицеров займет более 5,4 тысяч квадратных километров. В Северном районе ожидается реализация флагманского проекта образования – межвузовского кампуса, в стенах которого к 2030 году планируется принимать более 32 тысяч студентов. Там же будет построен спортивно-досуговый центр для тренировок и соревнований по игровым и интеллектуальным видам спорта.

Реализация мастер-плана подразумевает постройку внушительного количества масштабных объектов, что создаст новые рабочие места. К тому же, большие стройки требуют бессчетное число техники и стройматериалов, поэтому губернатор призвал местных предпринимателей активно включаться в работу, чтобы все средства оставались в экономике региона.