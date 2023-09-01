ФАПы, кадры, стройки: как меняется сфера здравоохранения в Хабаровском крае

Продолжается реализация мероприятий по ремонту учреждений, закупке оборудования, строительству. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения края

Несмотря на объективные трудности в работе, достигающие порой мировых масштабов, за последние два-три года министерству здравоохранения и социальному блоку правительства Хабаровского края удалось добиться ощутимых результатов своей работы. Особенно показательно сегодняшнее положение дел, если провести параллели с тем, как обстояла ситуация пять лет назад.

Успешно и массово строятся новые ФАПы, больницы и поликлиники вновь открывают двери после капитальных ремонтов, внедряются новые медицинские практики и технологии, закупается оборудование и транспорт для нужд первичного звена здравоохранения. Естественно, большое количество строек и проектов дает повод более глубокому поиску мелких недочетов и поводов для критики. Хабаровский край в этом смысле сегодня стал удобной мишенью, так как завидная активность участия региона в программе модернизации первичного звена здравоохранения с привлечением федеральных средств просто не может остаться незамеченной.

А тем временем Хабаровский край, пусть и не молниеносно, то последовательно и, что самое главное, результативно оправляется от пандемии, развивая сферу здравоохранения в различных ее аспектах.

- Впервые за последние 15 лет в регионе были восстановлены операции по пересадке почки, кохлярной имплантации, освоены методы тробмэкстракции, ангиопластики нижних конечностей. За счет этих нововведений только в 2023 году проведено как минимум на 200 ампутаций нижних конечностей меньше, чем за весь прошлый год. Существенно укреплена база Хабаровского медицинского колледжа. За три года поток приема студентов был увеличен вдвое - с 450 до 800 человек в год, - рассказала Елена Волкова, заместитель министра здравоохранения края.

Говоря об образовании и подготовке кадров, регион обосновался на пятом месте среди субъектов России по уровню общего образования. Благодаря этому показателю, вкупе с другими достижениями, Хабаровский край получил право на проведение в сентябре 2023 года конгресса-спутника молодых ученых. На территории региона внедрены уникальные для страны проекты краевой аспирантуры и ординатуры, в рамках которых обучение проходят уже 35 ординаторов. Кроме того, уже в активной стадии находится проект будущего межвузовского кампуса на базе ТОГУ, где планируется открытие медицинского факультета.

Край действительно замахнулся на масштабное всестороннее преображение сферы здравоохранения. Так, на период до конца 2023 года запланирован ряд основных мероприятий по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Прежде всего, речь о капитальном ремонте 16 объектов, из которых восемь будут введены в эксплуатацию уже в этом году, а еще восемь перейдут на 2024 год. Контракты заключены на общую сумму почти 360 миллионов рублей. Кроме того, на контроле находится обновление автопарка. Так, 17 транспортных единиц уже закуплены на сумму 18,2 миллионов рублей и доставлены в нуждающиеся медицинские учреждения края.

В отремонтированные и действующие медицинские учреждения закупается соответствующее современное оборудование. 421 миллион рублей был потрачен на приобретение 169 единиц оборудования. В полном объеме поставки по ФАПам, больницам и поликлиникам завершатся в последнем квартале года. Параллельно минстроем выполняются мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения. Восемь объектов планируются к вводу уже в этом году. Новые амбулатории появятся в шести муниципалитетах: Нанайский, Комсомольский, Охотский, Ванинский, Ульчский и Солнечный районы.