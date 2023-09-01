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Общество31 августа 2023 22:00

На рыборазводных предприятиях Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза состоялся выпуск мальков тихоокеанского лосося в живую природу

Лосось - это индикатор экологического благополучия
Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова с председателем совета депутатов Охотского района Натальей Фоминой и председателем рыболовецкого колхоза имени Ленина Дмитрием Халилюлиным Фото: Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова с председателем совета депутатов Охотского района Натальей Фоминой и председателем рыболовецкого колхоза имени Ленина Дмитрием Халилюлиным Фото: Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз

Лосось - это индикатор экологического благополучия. Для того чтобы запасы морских биоресурсов не сокращались, и популяция этих диких ценных рыб была сохранена, рыбопромышленники старейшего отраслевого объединения региона, возглавляемого председателем Ольгой Булковой, проводят колоссальную работу. Уникальные кадры из заповедных мест Крайнего Севера - в фильме Ирины Луцковской «Лосось и люди - 12 тысяч лет вместе».

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