На рыборазводных предприятиях Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза состоялся выпуск мальков тихоокеанского лосося в живую природу

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова с председателем совета депутатов Охотского района Натальей Фоминой и председателем рыболовецкого колхоза имени Ленина Дмитрием Халилюлиным Фото: Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз

Лосось - это индикатор экологического благополучия. Для того чтобы запасы морских биоресурсов не сокращались, и популяция этих диких ценных рыб была сохранена, рыбопромышленники старейшего отраслевого объединения региона, возглавляемого председателем Ольгой Булковой, проводят колоссальную работу. Уникальные кадры из заповедных мест Крайнего Севера - в фильме Ирины Луцковской «Лосось и люди - 12 тысяч лет вместе».