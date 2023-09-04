Хабаровск получит 20 миллионов рублей на новые контейнеры

В прошлом году город уже получил 30 миллионов рублей на закупку 1800 контейнеров. Фото: Правительство Хабаровского края

Очередное заседание президиума краевого правительства посвятили социально-экономическому развитию столицы региона. Как сообщил в докладе мэр Хабаровска Сергей Кравчук, ключевые макроэкономические показатели в 2023 году продолжают расти. Это, в свою очередь, сказывается и на притоке населения.

- Цифры говорят сами за себя: в 2020-м у нас было 610 тысяч жителей. В этом году, на середину 2023-го, 617 тысяч! - отметил губернатор Михаил Дегтярев.

Увеличить это число планируется за счет реализации мастер-плана Хабаровска, который будет представлен президенту России на площадке Восточного экономического форума. В создании мастер-плана приняли участие администрация, общественные советы и жители города, выступавшие со своими предложениями. В сентябре градоначальнику поручено представить доклад, чтобы поделиться успешным опытом с главами других городов и районов края.

Существенная часть мастер-плана предполагает формирование на территории Хабаровска 11 центров городской жизни, где все необходимое будет находиться в 15 минутах ходьбы. Инициатива нашла одобрение у общественных советов районов.

- Чтобы в пошаговой доступности были созданы возможности провести досуг, прогуляться, были рядом магазины, школы, детские сады, - подчеркнул губернатор.

Сегодня в Хабаровске действительно налажена рабочая атмосфера между представителями разных уровней власти. Эпоха игр на публику и разносов на камеру прошла, вопросы решаются в рабочем порядке и направлены на достижение конкретного результата, а не роста рейтингов. Это позволяет городу развиваться, привлекать дополнительные средства на новые проекты и решать проблемы не в авральном, а плановом режиме.

Одна из проблем, как раз требующая решения - подготовка контейнерных площадок для нужд частного сектора. Город нуждается в дополнительных средствах для отработки задачи. Цена вопроса - 20 миллионов рублей. Глава региона поручил помочь с оказанием финансовой поддержки министерствам ЖКХ и финансов.

- Наш президент говорит, что система работы с твердыми бытовыми отходами остается у нас одной из болевых точек, которая касается качества жизни миллионов людей. Здесь мы реализуем нацпроект «Экология». Хабаровску мы уже помогли с покупкой контейнеров: в прошлом году выделили 30 миллионов рублей и 1800 евроконтейнеров закупили. Еще 1100 приобрел сам регоператор. Но в частном секторе тоже живут люди, а сбор твердых бытовых отходов на европейском уровне никогда не проходил. Поэтому денег дадим! - распорядился Михаил Дегтярев.