Не китами и самолетами едиными: что готовит туристам Хабаровский край

Занесенные в Красную книгу лотосы. t.me/puntus_khv

Слоган Хабаровского края после запуска активной работы по продвижению туристического бренда звучит как «Хабаровский край - родина китов и самолетов». Безусловно, это вещи, характеризующие регион, но кроме них есть еще множество причин посетить его.

Регион отличается уникальной природой, и желание познакомиться с ней сильнее, чем непростой климат с перепадами температур в 80 градусов.

- В Хабаровском крае обитают редчайшие амурские тигры и гренландские киты, а также цветут лотосы. В заповеднике «Большехехцирский» бродят не только тигры - там живут гималайские медведи и порхают бабочки двух тысяч видов, - рассказала Мария Булат, экскурсовод.

Хабаровск точно знаком россиянам по пятитысячным купюрам, где изображена местная достопримечательность - Амурский мост. Сделать памятную фотографию, повторяющую денежное изображение, можно, забравшись на Башню Инфиделя. Здание хоть и не выглядит надежным и безопасным, продолжает привлекать туристов. Но в отношении культурно-исторических наследий в Хабаровске не торопятся принимать радикальных мер. Напротив, в центре столицы много зданий конца 19-го - начала 20-го века из красного и серого кирпича, увидев которые, можно точно назвать город.

Край расширяет потенциальный поток туристов, развивая данную область во всех направлениях. Как отмечает министр туризма края Екатерина Пунтус, востребованы и культурно-познавательный туризм, и промышленный, и природный. Например, экстремалы полюбили горные хребты. А за природный туризм, среди прочего, отвечают глэмпинги. В одном из них, «Шале на воде», летом цветут краснокнижные лотосы.

Говоря о желанных точках региона для туристов, на ум почти сразу приходят Шантарские острова - населенный гренландскими китами архипелаг. Уникальность объекта, к сожалению, диктует и ценовую политику. Чтобы добраться туда из Хабаровска, придется выложить до 200 тысяч рублей. Стоимость обусловлена в том числе мерами по сохранению экологической безопасности - каждый год решающее слово в вопросе о допустимом количестве посетителей Шантарских островов остается за учеными.

Посетить родину самолетов сильно проще. Комсомольск-на-Амуре ждет гостей, чтобы показать, на что способны местные авиастроительные заводы. Недавнее творение инженеров Города юности - импортозамещенный SJ-100 - на днях совершил свой первый часовой полет.