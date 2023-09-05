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Общество5 сентября 2023 5:19

Спокойно, но конкурентно: как проходит избирательная кампания в Хабаровске в преддверии выборов мэра

Избирательная кампания в Хабаровске проходит в правовом русле
Оксана ШЕМЕТОВА
За пост мэра Хабаровска борются семь кандидатов

За пост мэра Хабаровска борются семь кандидатов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году 9 и 10 сентября в Хабаровске будут выбирать мэра. Пока избирательная кампания продолжается, у кандидатов есть еще немного времени, чтобы убедить горожан отдать свой голос именно за их кандидатуру. На пост градоначальника метят семеро претендентов, среди них один самовыдвиженец и шестеро членов политических партий.

- Избирательная кампания еще продолжается, и до 24 часов 8 сентября кандидаты вправе проводить предвыборную агитацию. Формы и методы они определяют самостоятельно, но уже сейчас можно говорить, и мы это фиксируем, что кандидатами было изготовлено большое количество различных агитационных материалов, причем разных наименований, это и баннеры, и плакаты, листовки, кубы. Кроме того, кандидатами проводилось достаточно большое количество встреч, активно агитация идет в СМИ, у кандидатов есть еще немного времени, чтобы убедить избирателей, что именно за их кандидатуру необходимо голосовать, - прокомментировал избирательную кампанию Денис Кузьменко, председатель избиркома.

Избирательная кампания проходит в Хабаровске вполне спокойно, без грубых нарушений. По данным избиркома, за все время к ним поступало несколько обращений, но все они исходили от неравнодушных избирателей, и каждое детально разбиралось. Сами же кандидаты никаких жалоб друг на друга не подавали.

- Надо отметить, вполне чисто проходят выборы, кампания ведется в правовом русле, достаточно спокойно, но тем не менее вполне конкурентно, - добавил Денис Кузьменко.

Того же мнения придерживаются политологи, Евгений Чадаев отмечает, что в этом году не замечено никаких эпатажных событий, неполиткорректных высказываний или заявлений. Кандидаты используют законные возможности для агитаций, распространяют раздаточный материал, листовки, ведут кампании в СМИ, встречаются с народом лично.

- Это показатель политической зрелости кандидатов и политической культуры, которая за последние годы действительно выросла. Кандидаты разных партий, разных взглядов и мировоззрения, но тем не менее вполне корректно общаются и между собой, и с избирателями, - говорит Евгений Чадаев, политолог.

Дисциплинированность и правомерность действующей кампании отмечает и политолог Павел Наливайко. По его мнению, большая заслуга в этом краевого избиркома. Сегодня не каждый регион может похвастаться такой планомерной и эффективной работой.

- Сама политическая культура в Хабаровске и в крае в целом за последние годы значительно шагнула вперед, и здесь огромную роль сыграла работа избиркома и личная активность председателя Дениса Кузьменко. Сейчас мы видим, как практически каждый этап избирательной кампании освещается либо лично председателем, либо его заместителем, что повышает доверие к самой процедуре голосования. Выборы конкурентные, кандидатский состав говорит именно об этом. Сам избирком максимально лояльно подошел к этапу регистрации, не было таких случаев, когда кого-то завернули по каким-то надуманным или не понятным для общественности основаниям, - говорит политолог.

Избирком предоставил кандидатам все необходимые инструменты для ведения кампании, однако не все кандидаты ими воспользовались в полной мере. Активность политолог отмечает от действующего главы города, у Сергея Кравчука кампания ведется с использованием всех атрибутов, включая личные встречи с населением и рабочие поездки. Остальные же кандидаты вели больше точечную программу.

- Здесь можно выделить сразу четырех человек, которые где-то старались проявлять себя, но кампании были, скорее, стихийными, точечными, направленными на точечный сегмент избирателей. Это Чупров, Сингур, Сидоров и Стельмах. Эта четверка, по сути, обозначила свои претензии на второе и третье место, и основная битва будет разворачиваться за эти позиции, потому что ни один из кандидатов не предоставил такой уровень кампании избирателям, который мог бы претендовать именно на победу в этом голосовании, - говорит Павел Наливайко.

По мнению Валерия Чудесова, члена Народного совета при губернаторе края, выборы мэра такого крупного города как Хабаровск - большое событие. Рассматривать кандидатов на этот пост целесообразно в рамках перспектив города. Согласно мастер-плану Хабаровска, в ближайшие годы здесь будет запущено огромное количество важных проектов, и избирателям важно понимать, что избранному мэру необходимо будет сразу включиться в эффективное руководство и реализацию всех планов.

- Как мы знаем, первоначально было 13 кандидатов. Шесть человек утратили статус самовыдвиженцев, так как не набрали необходимого количества подписей. Тогда возникает вопрос - как человек претендует на пост мэра, планирует участвовать в выборах, если чуть больше двух тысяч подписей предоставить не может? То же касается и подачи документов - если кандидат не предоставил их вовремя, то о каком доверии в будущем может идти речь? - говорит Валерий Чудесов.

Что касается избирательной кампании, то она идет вполне спокойно, кандидаты используют классические инструменты для агитации. Однако прошлые выборы показали, что сейчас интернет-технологии имеют большое влияние на избирателей разного возраста, и кандидаты должны это использовать.

- Мне на телефон постоянно приходит информация о деятельности общественного совета Центрального района. Умно и талантливо оформлена подача, умело вкрапляется туда фамилия человека, тесно связанного с реализацией каких-то планов и перспектив. На мой взгляд, это высокопрофессионально и эффективно, - говорит Чудесов.

Еще одно замечание, которое озвучил эксперт, касается встреч с избирателями. По его мнению, о таких собраниях мало слышно, и было бы эффективно устраивать встречи со всеми кандидатами, на которых каждый мог выступать и предлагать свои идеи и решения насущных для населения вопросов.

Напомним, в этом году отдать свой голос хабаровчане могут за действующего мэра Сергея Кравчука, члена партии «Единая Россия», за Виктора Ротаря, который выдвинут партией «Родина», за Николая Сингура - представителя «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», за Михаила Сидорова от партии «Справедливая Россия», за Вениамина Стельмаха от «Новых людей», за Александра Чупрова от КПРФ или за самовыдвиженца Абдухамида Саидова.

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