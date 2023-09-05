Сергей Кравчук: Будем продолжать сносить бараки в Хабаровске

Восемь семей из снесенного барака уже получили новое жилье Фото: Администрация Хабаровска

На этот раз с лица земли стерли дом №141 по проспекту 60-летия Октября. Восемь семей, проживавших здесь ранее, уже благополучно расселены.

Проблема ветхого и аварийного жилья не решалась властями края и города еще пять лет назад. Однако в последующие годы подход к этому вопросу был кардинально изменен. Глава города Сергей Кравчук и губернатор края Михаил Дегтярев заметно постарались, чтобы изыскать средства на переселение из аварийного жилья в Москве. Теперь, уже несколько лет подряд, мы можем наблюдать результаты плодотворной работы, когда один за другим исчезают отжившие свое дома.

Разумеется, никто не теряет жилье, не получив ничего взамен. Жившие в бараках хабаровчане получают благоустроенные квартиры в разных районах города. Конечно, стоит отметить содействие краевого правительства в вопросе.

- После обращения губернатора в Правительство Российской Федерации в 2021 и 2022 годах Хабаровск получил дополнительное финансирование на расселение граждан из аварийных многоквартирных домов на проспекте 60-летия Октября. Это позволило предоставить благоустроенное жилье для 148 семей, - заявил Сергей Кравчук.

Одни из расселенных, семья Ванаковых, теперь обосновались в новой квартире на Пятой площадке.

- Администрация города помогла нам с выбором квартиры. Предварительно мы ее посмотрели, и она нас устроила. Удобно, что работаю я как раз в этом микрорайоне, - поделился Александр Ванаков, участник программы по расселению аварийного жилфонда.

Начиная с 2021 года, в рамках краевой адресной программы удалось расселить уже 359 человек из 148 помещений. Все работы обошлись в 618 миллионов рублей.