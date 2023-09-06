Сергей Кравчук: Работаем, чтобы жителям было комфортно

До конца года в эксплуатацию сдадут пять новых домов Фото: Администрация Хабаровска

Программа по расселению аварийного жилого фонда предполагает не только снос непригодных для комфортной жизни домов, но и возведение нового жилья. К концу года ожидается сдача еще пяти многоэтажных домов внутри одного жилого комплекса по улице Аэродромная. Сегодня строительство продолжается под контролем мэра Хабаровска Сергея Кравчука и министра ЖКХ края Анжелики Мироновой, которые встретились на объекте с его будущими жильцами.

Работы по одной из многоэтажек уже на финишной прямой. Хозяйкой однокомнатной квартиры в нем станет пенсионерка Галина Алферова. Хабаровчанка рассказала градоначальнику, что раньше жила на улице Красноармейской и очень рада получить новое жилье.

Решением проблемы бараков мэр Хабаровска занимается не для галочки, а для конкретного результата. Сами бараки можно снести за один день, но решить проблему нового жилья для проживающих там семей - задача на порядок масштабнее. Поэтому глава города совместно с губернатором активно работают с застройщиками, находя все новые варианты для переселения жителей из бараков.

Вот и строительство нового жилого комплекса - результат взаимодействия правительства, администрации города и застройщика.

- Администрация города занимается прокладкой сетей, и сегодня работы почти завершены. После проведения газовой трубы через район здесь появится хорошая широкая дорога. Новая дорога тут необходима, ведь район строится и развивается. Ее строительство возможно в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Также дополнительно будет запущен общественный транспорт, будут благоустроены прилегающие территории. Работаем, чтобы было комфортно, - рассказал Сергей Кравчук.

За ходом строительства следит также губернатор Михаил Дегтярев. По окончании работ на объекте в новые дома смогут переехать 906 хабаровчан.

Напомним, работы по исчезновению ветхого жилья в Хабаровске продолжаются. Накануне под снос отправился очередной барак на проспекте 60-летия Октября.