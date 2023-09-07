«Это детокс для городского жителя»: участники автопробега «Открываем Дальний» впечатлились красотами Хабаровского края

Автопробег "Открываем Дальний" в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Я знал, конечно, что наша страна огромная, но даже не представлял таких длинных маршрутов, масштабы просто поражают, а ведь мы объезжаем лишь один федеральный округ! А какая здесь природа! На «Холдоми» мы могли руками загребать бруснику, и там, наверху, при подъеме по канатной дороге было так тихо, это действительно релакс для городского жителя, - говорит блогер Александр Никулин.

Почти полторы недели в дороге, на трех внедорожниках, объехав три региона и десятки населенных пунктов, группа журналистов и блогеров, наконец, добралась до четвертой крупной точки автопутешествия - Хабаровского края. Автопробег «Открываем Дальний» стартовал 26 августа из Бурятии, за это время команда побывала в Забайкалье и Приамурье. Передохнув теперь уже в Хабаровске, путешественники отправились дальше - в Приморье, где и завершится их миссия.

Автопробег «Открываем Дальний» организован Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке Минвостокразвития России. Бескрайние дальневосточные просторы на машинах бороздят корреспонденты и представители «Комсомольской правды» - Юрий Кораблев, Валерия Панина, Михаил Фролов, Григорий Леорда и Андрей Минаев; тревел-блогеры Богдан Булычев, Валерия Подковырова, Роман Ковригин, Игорь Ягубков и Александр Никулин. Цель автопробега - посмотреть, как развивается Дальний Восток, и показать это своим подписчикам и читателям.

Красота Хабаровска и края поразила путешественников Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Одной из целей нашей поездки было отследить туристические объекты, инфраструктуру для туризма, в частности и для автомобильного туризма. Мы смотрели наличие заправок, у нас есть чек-лист, мы записывали, что вот здесь есть заправка, уборная, кафе, а здесь на тысячу километров нет ничего, и, соответственно, сюда было бы неплохо направить силы и ресурсы, - говорит арктический блогер Богдан Булычев, который, к слову, родом из Магадана.

Больше всего журналистам и блогерам понравились космодром «Восточный» в Приамурье, остановка на Байкале (к слову, некоторые успели окунуться в чистейшие воды самого большого озера России), глаз радовала живописная природа и бескрайние просторы полей на подъезде к Хабаровску. Поразил путешественников своими мощностями авиазавод в Комсомольске, а визит на горнолыжный курорт «Холдоми» подарил блаженный отдых.

Журналисты и блогеры побывали на космодроме "Восточный" Фото: телеграм-канал Юрия Кораблева - "РАДИОКОРАБЛЕВ"

- Я никогда раньше не был на Дальнем Востоке, мне понравился Благовещенск, Хабаровск, понравился «Холдоми» - прекрасное место, заслуживающее внимания всей России. Владельцы говорят, что много желающих посетить курорт, но у них не хватает для этого номерного фонда. Если бы вот немного помочь им, то это было бы классным местом, здесь тишина и детокс для городского жителя. Я считаю, что такие места нужно развивать и поддерживать, - поделился мнением Юрий Кораблев, журналист и радиоведущий «Комсомольской правды».

Команде удалось посетить часть предприятий Хабаровского края. Чтобы успеть охватить максимальное число мест, группа разбилась на две части - одни поехали в Комсомольск, другие остались в самом Хабаровске. Кстати, с погодой им очень повезло, на протяжении всего путешествия машины ни разу не попали под дожди и ливни, все время было солнечно. Путешественники надеются, что Приморье (следующая и заключительная точка маршрута) тоже встретит их хорошей погодой, и они даже смогут искупаться в Японском море.

Россию и Китай разделяет лишь река Фото: телеграм-канал Юрия Кораблева - "РАДИОКОРАБЛЕВ"

- Сегодня 12-й день нашего путешествия, за это время охватывали разные эмоции, впечатлило то, как здесь развивается промышленность, впечатлил Амур, соединяющий две страны - Россию и Китай. Мы даже прокатились по границе, посмотрели на Россию со стороны КНР, посмотрели на мост, соединяющий два государства. Во время путешествия останавливались на ночь в гостиницах, были даже в общежитии при золотодобывающем предприятии, воочию посмотрели и узнали, как живут и работают золотодобытчики. Это очень тяжелый труд, надо сказать, - рассказал блогер Александр Никулин.

Ребята говорят, что им хотелось бы иметь чуть больше времени для каждой точки маршрута, а еще они очень хотели увидеть своими глазами дальневосточные закаты, но в пути останавливаться было нельзя - плотный график, поэтому вечернюю зарю они наблюдали буквально в зеркала заднего вида, по пути в очередной населенный пункт.

- Я всегда говорю о том, что у нас, у жителей центральной части страны, внутри есть какой-то страх ехать сюда, потому что кажется, что нет инфраструктуры, очень дорого, нечего посмотреть, тигры и медведи ходят. Но сейчас я все это увидел, дорога протоптана, и теперь надо ехать сюда с детьми, показывать им Байкал, Амур, местную природу. Наш автопробег с участием журналистов и блогеров как раз и призван рассказывать и показывать, что нужно открывать Дальний Восток. Я надеюсь, что наше мнение повлияет на какую-то часть людей и даст понять, что сейчас самое лучшее время для внутреннего туризма, и необязательно ехать отдыхать на турецкие курорты, - сказал Юрий Кораблев.

Накануне вечером путешественники прогулялась по Хабаровску, уже затемно им удалось спуститься к Амуру, послушать, как шумит грандиозная и величественная река. В неформальной беседе блогеры и журналисты признались, что не ожидали, что Хабаровск настолько красивый и яркий город, поужинать им удалось в местном восточном ресторанчике, оформленном в тематическом стиле, а затем посмотреть на город, загоревшийся тысячами фонарей.

Гости уже покинули Хабаровск и отправились в Приморье, где и завершится их миссия, несколько дней они покатаются по окрестностям, посмотрят на столицу ДФО, и некоторые из них примут участие в Восточном экономическом форуме. А затем поедут домой, впереди их ждет большая работа - переработать собранный материал и рассказать людям, какой удивительный и перспективный Дальний Восток.

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