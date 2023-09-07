На новом общественном транспорте по новым дорогам: куда движется Хабаровск

Более 300 новых единиц транспорта появились в Хабаровске за последние пять лет Фото: Администрация Хабаровска

Разница между Хабаровском, который мы могли видеть пять лет назад, и тем, который предстал перед жителями в 2023 году, настолько ощутима, что не заметить ее просто невозможно. Город растет в различных федеральных рейтингах и, что даже более важно, растет в глазах людей, которые давно здесь живут или становятся гостями краевой столицы.

За последние пять лет в городе была проделана большая работа, охватившая ключевые направления, напрямую влияющие на комфорт проживания.

Помощь ветеранам и инвалидам

Социальная работа с населением, которая проводится хабаровскими властями, охватывает сегодня более 195 тысяч человек, получающих помощь. В их числе инвалиды, многодетные и малоимущие семьи, а также пожилые граждане, включая ветеранов Великой Отечественной войны. Всего за пятилетний отрезок на меры соцподдержки данных категорий хабаровчан было направлено 946 миллионов рублей.

Ветераны Великой Отечественной войны с 2020 года получают ежемесячную компенсацию за оплату коммунальных услуг. Кроме того, в сотрудничестве с Дальневосточной ассоциацией такси администрацией была запущена акция «Ветеранское такси», в рамках которой можно бесплатно добраться до любой точки Хабаровска.

Условия жизни инвалидов находятся на контроле профильных ведомств - в 2019 году заработала муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Итогом работы на сегодня стало дооборудование жилья 23 инвалидов из краевого бюджета. Рабочей группой в составе представителей администрации и общественных организаций обследуются маршруты, по которым в городе двигаются дети-инвалиды, после чего необходимые участки маршрутов дооснащаются. На сегодня частичное оборудование получили два маршрута, еще пять находятся в работе.

Некоммерческие организации города 21 раз получили гранты на общую сумму 7,7 миллиона рублей для поддержки семей с детьми. Благодаря выигранным средствам были созданы инклюзивный лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья и театральная студия для детей с синдромом Дауна. Дети-инвалиды побывали на море и получили возможность заниматься на новой спортивной площадке.

Развитие пассажироперевозок

Транспортная инфраструктура нередко становится причиной претензий со стороны населения, поэтому Хабаровск взялся за развитие маршрутной сети и повышение транспортной доступности. Сегодня столица края - единственный дальневосточный город, задействующий для перевозок пассажиров автобусы, трамваи и троллейбусы. Компания SIMETRA, проанализировав работу транспортных систем российских городов, поставила Хабаровск на второе место по Дальнему Востоку по качеству общественного транспорта. Рейтинг составлялся на основе 52 критериев.

Автопарк общественного транспорта за пять лет обновился более чем на 300 единиц. Усилиями городского бюджета и средств коммерческих перевозчиков на закупку автобусов и троллейбусов было затрачено более двух миллиардов рублей. Среди нового транспорта - современные модели троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Благодаря масштабному обновлению показатель количества адаптированного для маломобильных групп населения подвижного состава вырос до 93,3 процента, хотя пять лет назад доля такого транспорта составляла 41 процент.

Комфорт на дорогах

Чтобы обновление транспортной инфраструктуры не было бессмысленным, параллельно необходимо заботиться о состоянии дорог. С запуском национального проекта «Безопасные качественные дороги» в город пошли федеральные и краевые средства, что позволило усилить работы по приведению в порядок улично-дорожной сети.

За период участия в проекте было потрачено более 7,7 миллиарда рублей. Мероприятий было реализовано немало: почти 317 километров отремонтированного дорожного покрытия, 31 установленная система фотовидеофиксации, 82 обустроенных системами контроля перекрестка, восемь установленных светофоров - и это далеко не все. Наиболее заметными для глаза хабаровчан можно назвать ремонтные работы на улицах Выборгская, Карла Маркса, Запарина, проспект 60-летия Октября.

Помимо работ в рамках нацпроекта, с помощью собственных средств в городе реализуется программа «Развитие городской улично-дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск», в рамках которой выполняются ежегодные мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог и объектов благоустройства. В перечень работ включены мероприятия по озеленению территории, организации освещения, обеспечению безопасности дорожного движения, содержанию объектов внешнего благоустройства и их ремонту.