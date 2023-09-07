Дожди - не помеха Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

Хабаровчане хорошо знакомы с особенностями местного климата, поэтому никто из местных жителей не хотел бы встречать зиму в квартире, которая не отапливается. Поэтому на территории города продолжают приводить в порядок и модернизировать тепловые сети, согревающие разные районы столицы.

На финишной прямой находятся работы на участке тепломагистрали ТМ-17 по улице Панфиловцев. Тепломагистраль важна для жителей Южного микрорайона, которых она обеспечивает теплом, поэтому после выявления технических повреждений специалисты СП «Хабаровские тепловые сети» взялись за реконструкцию объекта. Общая протяженность работ на монтируемом трубопроводе составляет 845 метров. Работы ведутся с середины июня, и на сегодняшний день осталось завершить около 50 метров.

- В рамках программы по снижению тепловых потерь было принято решение не ограничиваться частичной заменой лотков, а произвести полную замену всех конструкций: от лотков до неподвижных опор. Одна из важных мер - изменение уклонов, чтобы вода не застаивалась в лотках, а уходила в дренажную систему. Комплексный подход позволит обезопасить участок на следующие 20-25 лет, - пояснил Антон Чупов, заместитель главного инженера СП «Хабаровские тепловые сети».

Дожди - не помеха Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

Как рассказал мастер компании-подрядчика ООО «Алькад» Вячеслав Волков, свои коррективы в работу внесли погодные условия, что стало серьезным препятствием для соответствия плановому графику.

- В период дождей вода смывает все к нам в траншею. Мы устанавливаем лотки, их смывает водой, после чего нам приходится откачивать воду и делать работу заново, - рассказал специалист.

Чтобы нагнать отставание по срокам, на объекте ежедневно трудятся порядка 20 человек и шесть единиц техники. Сегодня удалось вновь войти в график, поэтому компания, как и ранее, планирует завершить монтаж трубопровода до начала опрессовочной кампании, чтобы полностью сдать объект к концу сентября. В общей сложности работы на объекте обошлись в 67 миллионов рублей.

Точно так же, к концу сентября, обещают представить в готовом виде участок по улице Запарина. Теплотрасса питает Кировский и Центральный районы города, поэтому никакие отставания от графика здесь неприемлемы - реконструкция трубопровода и замена трубы диаметром 1000 миллиметров проходит в срок.

По заявленному изначально плану объем работ составлял 575 метров, но уже в процессе выяснилось, что необходимо прокладывать еще 50 метров. Тем не менее на продуктивности специалистов это не сказалось, хотя были и определенные трудности, снова связанные со стихией.

- Сложности заключались при работе в стесненных условиях - проблемы доставляли углы и повороты на нижних участках. Идет сильный уклон дороги, что привело к изменению профиля, поэтому мы также заливали новую камеру. Сильные дожди привели к затоплению траншеи и обвалу рельефа, из-за чего постоянно приходилось заниматься очисткой и просушиванием. Когда идет обтяжка изоляции трубопровода, то изоляция не должна быть влажной, поэтому уходило немало времени, чтобы все просушить, - рассказал Михаил Молибога, инженер первой категории СП «Хабаровские тепловые сети».

Вместе с благоустройством на объект заложено 82 миллиона рублей.

Промежуточные итоги ремонтной кампании СП «ХТС» внушают оптимизм. Отставаний по срокам не предвидится ни на одном из объектов, а где-то работы были выполнены даже с сильным опережением. До конца года общая протяженность замененных по городу теплосетей достигнет порядка семи километров, а количество установленной теплоизоляции составит около четырех километров.