Людям важна надежда, что завтра не будет хуже, чем вчера: чего ждать от избирателей Хабаровска

Единый день голосования пройдет 10 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Избирательная кампания в регионах России находится на финишной прямой, и уже 10 сентября состоится единый день голосования, когда по стране будут выбирать губернаторов и глав местного уровня.

Старт голосованиям, как всегда, будет дан на Дальнем Востоке, где можно будет проследить определенные закономерности для остальных субъектов. Здесь от былой славы протестных регионов, в число которых входил и Хабаровский край, не осталось почти ничего.

Ситуация, сложившаяся сегодня в Хабаровском крае, и вовсе представляет собой уникальный случай - правящая ЛДПР объединила усилия и действует в команде с партией «Единая Россия», кандидаты которой предпочли политическим играм эффективное решение проблем жителей и страны. В число важнейших на повестке тем входят проблемы последствий наводнений и пожаров, реализация государственных программ, а также поддержка СВО. Кроме того, на территории региона действует договор между шестью партиями, по условиям которого ведется подготовка наблюдателей и общая работа на избирательных участках во время выборов мэра и других региональных кампаний.

Важнейшее на данный момент политическое событие в крае - выборы мэра Хабаровска, где в ходе избирательной кампании так и не появилось весомого конкурента для действующего градоначальника Сергея Кравчука, который идет на второй срок.

Эксперты не ожидают никаких сюрпризов, объясняя это желанием стабильности со стороны жителей.

- Людям важна надежда, что завтра не будет хуже, чем вчера, а эту надежду может дать человек, который стабильно не делает хуже. Поэтому в большинстве регионов избиратели склонны к консервативному голосованию, - отметил Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований.

Кроме того, с 1 по 4 сентября в Хабаровске свой выбор могли сделать переселенцы из новых территорий России. Возможность голосования была также организована в пунктах временного размещения и на дому. Как рассказал председатель краевого избиркома Денис Кузьменко, Хабаровск здесь показал хорошую явку, а точные данные уже переданы в избирательные комиссии новых регионов страны.