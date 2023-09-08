Собака не отходила от хозяйки: женщину без сознания спасли росгвардейцы в Хабаровске

Росгвардейцы среагировали молниеносно и привели женщину в чувства Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

Супруги Анна и Семен работают во вневедомственной охране Росгвардии, но в тот момент были не на службе, а просто ехали по своим делам на машине. Вдруг прямо на дороге они увидели лежащего человека - подъехав чуть ближе, поняли, что на проезжей части находится женщина и не подает признаков жизни. Супруги среагировали моментально.

Остановившись, семейная пара ринулась к женщине, та лежала лицом вниз, сначала пара подумала, что хабаровчанку, возможно, сбили, но никаких подтверждающих признаков не нашли.

- Крови не было, каких-то видимых травм на женщине не увидели, конечно же, сразу вызвали скорую помощь, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Семен Гуменюк, младший лейтенант полиции.

К счастью, женщина была жива, пульс прощупывался, но она находилась без сознания. Семен и Анна предположили, что ей стало плохо, или случился приступ, из-за чего она и потеряла сознание. Стало понятно, что необходимо срочно оказать первую помощь.

Проблема заключалась в том, что рядом с пострадавшей бегала большая собака породы алабай. Пес внушительных размеров кружил возле хозяйки, тогда Семен стал его всячески отвлекать.

- Показалось, что он еще щенок, хотя и большой, он как будто больше играть хотел, не проявлял явной агрессии, как это делала бы взрослая собака. Так что занять его и отвлечь было несложно, - говорит Семен.

Пока росгвардеец отвлекал собаку, Анна оказывала женщине доврачебную помощь, у нее получилось привести пострадавшую в чувства. Собака же тем временем куда-то убежала. Все время до приезда скорой Анна следила, чтобы хабаровчанка снова не потеряла сознание. Та же в тот момент словно не понимала, что происходит, и не слышала пару, а только все время звала свою собаку. Вскоре приехали медики, женщину увезли в больницу и оказали необходимую помощь.

Конечно, когда все это происходило, вокруг уже стали собираться люди. Анна и Семен сообщили, что уже вызвали бригаду. Вероятнее всего, упала женщина как раз перед тем, как мимо поехали росгвардейцы, потому что именно они первыми заметили человека на дороге. Если бы не молниеносная реакция пары и не оказанная своевременно помощь, исход мог оказаться куда более печальным.