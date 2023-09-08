Пинали по голове и били по лицу: двое подростков несколько часов издевались над мужчиной в Амурске

Предварительно, нападавшие издевались над человеком не менее трех часов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае выясняют подробности зверского избиения мужчины. На человека накинулись двое подростков, которые издевались над жертвой несколько часов. По данному факту проводится проверка.

Подростки напали на мужчину, который ночью сидел на бордюре на Лесной улице в Амурске. Они толкали, избивали жертву ногами и руками по лицу и голове. Мужчина падал, поднимался и снова получал удары от подростков. Предварительно, нападавшие издевались над человеком не менее трех часов.

По предварительным данным, пострадавший - инвалид. Его личность пока не установлена. Причины, по которым подростки накинулись на амурчанина, также еще неизвестны. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, по записям с которых ищут нападавших. Личность одного из подростков установлена, им оказался 14-летний восьмиклассник. Сейчас он дает объяснения в полиции.

- Он состоит на учете по бродяжничеству. Подросток проблемный, хотя семья у него благополучная. Личность второго устанавливается, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

По данному факту полиция проводит проверку. Прокуратура также подключилась к выяснению обстоятельств ЧП. Правоохранительным органам предстоит прояснить причины агрессивного поведения подростков и узнать, куда смотрели их родители. Также будет исследовано личное дело второго нападавшего и его семьи.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.