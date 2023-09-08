Погода на выходных в Хабаровском крае «подарит» одним районам тепло, другие - зальет дождями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода на выходных в Хабаровском крае подарит одним районам тепло, другие - зальет дождями. Часть региона будет страдать от циклона, который принесет с собой не только сильные осадки, но и мощный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 9-10 СЕНТЯБРЯ

В ближайшие сутки, 9 сентября, в южных и центральных районах региона погода будет без существенных осадков и с умеренным ветром. А вот северу края повезет мало. В Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском и Охотском районах пройдут сильные, местами очень сильные дожди.

Обстановку усугубит ветер порывами 18-24 метра в секунду. На охотском побережье он достигнет отметок жесткого шторма - 24-29 метров в секунду. Температура воздуха резко упадет: ночью до +8 +13, местами - до +2 +7 градусов. Днем +20 +25 градусов. На севере столбики термометров покажут +15 +20 градусов, местами - около +7 +15 градусов.

- В воскресенье, 10 сентября, погода наладится, циклон уйдет, облака будут рассеиваться. На юге без осадков, на севере сохранятся местами кратковременные дожди. Ветер умеренный юго-западный, 6-11 метров в секунду, - рассказал «КП» - Хабаровск» Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Столбики термометров 10 сентября ночью покажут +8 +13 градусов, местами +2 +7 градусов. Днем ожидается +21 +26 градусов. На охотском побережье будет около +10 +15 градусов.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫХ 9-10 СЕНТЯБРЯ

По прогнозам синоптиков, циклон не заденет Хабаровск. В ближайшие выходные в краевой столице осадков не ожидается. В ночь на 9 сентября сохранится свежий юго-западный ветер 9-14 метров в секунду. Затем он стихнет до 5-10 метров в секунду.

Ночные температуры в Хабаровске будут в районе +9 +12 градусов. Днем воздух прогреется до +21 +23 градусов 9 сентября и до +23 +25 градусов - 10 числа.