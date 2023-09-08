Михаил Дегтярев: Санкционное давление открыло новые возможности для взаимодействия Хабаровского края и Республики Беларусь

В крае продолжаются Дни Республики Беларусь Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается V Дальневосточный форум, где в рамках заседания рабочей группы главной темой стали вопросы сотрудничества между Хабаровским краем и Республикой Беларусь. Ключевым спикером принимающей стороны выступил губернатор края Михаил Дегтярев, а от лица гостей региона выступал председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко.

Тесное взаимодействие сторон началось далеко не вчера - за долгие годы уже удалось достигнуть многого, но в современных реалиях необходимо искать все новые точки соприкосновения.

- Санкционное давление открыло новые возможности для взаимодействия наших стран во всех направлениях. И наш регион не стал исключением. В мае 2022 года делегация нашего края посетила Республику Беларусь, где на встрече с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко мы определили ключевые направления для наращивания сотрудничества. Сегодня мы уже видим результаты в части взаимной торговли, где зафиксирован двукратный рост, - заявил Михаил Дегтярев.

Глава Могилевской области, в свою очередь, рассказал о большом интересе к региону, отметив, что в край прибыла большая белорусская делегация, включая бизнесменов и предпринимателей.

- Можно сколько угодно говорить на рабочих группах и заседаниях, но когда мы представляем свою продукцию и видим ваш прекрасный край - это совсем другие отношения и совсем другое понимание, - добавил Анатолий Исаченко.

С момента перезагрузки соглашения в 2022 году состоялись уже семь совместных мероприятий, в числе которых взаимные визиты в субъекты, бизнес-форумы. План предполагает реализацию 24 мероприятий в сферах образования, здравоохранения, торгово-экономического и делового сотрудничества, культуры и промышленности.

Сегодня акцент делается на поставки в край техники, для чего на базе Хабаровского радиотехнического завода был создан региональный центр по ремонту и сервисному обслуживанию техники МАЗ. В Россию из Беларуси поставляются единицы сельхозтехники, шины, молочная и кондитерская продукция. В ходе заседания поступило предложение о создании молочно-товарной фермы на основе белорусских технологий и оборудования с целью наращивания объемов взаимных поставок. Над поставками в обратном направлении трудится завод «Дальэнергомаш», увеличивший экспорт в 16 раз. Помимо него, в Беларусь отправляются биодобавки из ламинарии от рыболовецкого колхоза «Простор» и ПВХ-пленка от предприятия «Новопак».

Для эффективной реализации совместных проектов глава региона предложил использовать площадки ТОР.

- Они подойдут для сборочных производств техники, оборудования, продуктов питания, таблетированного сухого молока, после чего возможен дальнейший экспорт в Китай и другие страны. В гуманитарной сфере будем углублять сотрудничество по героико-патриотическому воспитанию молодежи, - подчеркнул губернатор.

Дальнейшее обсуждение по намеченным планам Анатолий Исаченко предложил провести уже на белорусской земле, пригласив на международный форум импортозамещения «Сделано в России» в Могилев руководителей и представителей бизнеса Хабаровского края.