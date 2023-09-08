Евгения Деньгуб: Институт ТОС должен существовать и развиваться

За период с 2018 по 2022 годы было благоустроено 770 дворовых территорий Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск развивается семимильными шагами, чтобы соответствовать статусу крупнейшего города Дальнего Востока. За последние пять лет городские власти вместе с жителями добились большого прогресса по всем ключевым направлениям, чтобы в 2023 году город стал неузнаваемым для гостей столицы и тех, кто жил здесь всю свою жизнь.

Большой пласт работ коснулся благоустройства дворовых территорий. В рамках программы «Формирование современной городской среды» за период с 2018 по 2022 годы было благоустроено 770 дворовых территорий. Часть из этих преображений была реализована благодаря муниципальным грантам и программе «1000 дворов на Дальнем Востоке».

- Радует, что появились новые площадки, где люди могут проводить время с детьми. Город меняется в лучшую сторону и важно отметить, что люди стали принимать более активное участие в развитии города. Например, жители принимали участие в голосовании, где именно они выбирали территории, которые будут обновлены. В центре города еще оставались дома старой постройки, где во дворах не было даже лавочек. Сейчас, благодаря программе «1000 дворов», появились замечательные дворы, учитывающие комфорт детей и старших поколений, - рассказала «КП» - Хабаровск» Евгения Деньгуб, председатель ТОС «Ворошилова 5А».

Если раньше Хабаровск был в отстающих в крае по количеству территориально-общественных самоуправлений, то год за годом ТОСы становились все популярнее, и сегодня краевая столица вырвалась на первое место. Жители начали осознавать, что их мнение относительно будущего облика Хабаровска может быть услышанным, и что они самостоятельно могут участвовать в преображении города.

ТОС «Ворошилова 5А» решил взять все в свои руки еще в 2020 году и с тех пор на их территории реализуется уже четвертый проект.

- В 2021 году мы участвовали и в краевом конкурсе и в городском – получили два гранта на асфальтирование подъездного пути, а также на обустройство тротуаров и уличного освещения. Теперь передвижение по территории стало безопасным в любое время суток. На средства третьего гранта мы организовали спортивную площадку, где зимой будем заливать каток. Считаю, что институт ТОС должен существовать и развиваться, и хорошо, что большое внимание к этим процессам приковано со стороны администрации города и краевого правительства.

Хабаровск всеми силами обогащается не только визуально, но и духовно. Управлением культуры были достигнуты значительные результаты в части поддержки по раскрытию талантов одаренных детей, ремонту культурных учреждений, а также реализации профессиональных проектов.

- Развитие города заметно сегодня во многих сферах, культура не стала исключением. Поддержку ощущает, например, театр «Триада», пользующийся популярностью у хабаровчан. Но и профессиональный уровень нашего коллектива оценивается по достоинству. Звания «Заслуженный художник Хабаровского края» удостоилась наш главный художник Наталья Павлишина, а Наталья Гаврилова стала Заслуженной артисткой Хабаровского края., - рассказала Екатерина Дубовая, директор КГБУК «Хабаровский театр кукол».

Не так давно Хабаровск принял первый фестиваль театров кукол Дальневосточного федерального округа, куда съехались театры Благовещенска, Находки, Магадана и республики Саха (Якутия).

Еще одним театральным учреждением стал народный молодежный театр «Начало» Хабаровского центра театрального искусства «Бенефис». Театр первенствовал на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов и Российской премии «Звезда театрала».