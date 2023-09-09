Снимите это немедленно: на неэтичную рекламу жалуются хабаровчане

Местный креатив заставляет родителей, проходящих мимо кинотеатра, закрывать детям глаза Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

8 сентября по хабаровским соцсетям распространилось фото крыльца кинотеатра Совкино. На крыльце стоял растянутый на треноге баннер с любопытным содержанием. Цензурная часть изображения гласила «Оппенгеймера» не будет!». Вторая же часть изображения являлась отсылкой к некогда развирусившемуся в интернете видеоролику, в котором пенсионерка яростно старалась помешать работе монтажников интернет провайдера, «могучим русским языком» объясняя, что интернет им не нужен. Как не трудно догадаться, речь на баннере шла о том, что новую ленту Кристофера Нолана «Оппенгеймер» про одного из создателей первой атомной бомбы не покажут в России. Через короткое время провокационный материал с входной группы кинотеатра исчез.

Тут важно отметить, что не столько содержание, сколько форма могла раздосадовать прохожих, зная трепетное отношение хабаровчан к подобным «художествам». За примерами далеко ходить не надо. Буквально несколько дней назад недалеко от СК Арена «Ерофей» пристальное внимание прохожих обратил на себя припаркованный на обочине улицы Павла Морозова «Камаз». На его контейнер с двух сторон были натянуты баннеры с изображением полураздетых женщин и надписью «Лучший стриптиз-бар Хабаровска».

И это только вершина айсберга. В разное время в краевой столице подобный «креатив» не редко можно было встретить. Это и полуобнаженные медсестры, рекламирующие медицинские комиссии, и перекачанные культуристы с нимбами над головами, и резинки для волос, которые каким-то образом должны были олицетворять интимное омоложение, и еще масса подобных примеров.

Особенно в таком ключе в Хабаровске любят отличиться производители японской кухни. Сначала возник скандал вокруг федеральной сети доставки суши и роллов, название которой безобидно переводится как «День недели - суббота», но написано зачем то русскими буквами на японском языке, что выглядит крайне непривлекательно для русскоязычных людей. А совсем недавно другая известная, но уже только в Хабаровске, сеть доставки еды отличилась рекламой на бортах автобусов двух городских маршрутов. «Если ты не водолаз – возьми роллы на заказ!» и «***лся на жену – закажи себе еду!» - гласили слоганы на общественном транспорте. В результате проверки Хабаровским УФАС России выдано предписание о прекращении нарушений перевозчику и службе доставки еды.

Между тем, специалисты УФАС отмечают, что категория этичности четко в законе прописана быть не может. Именно для этого ведомство регулярно устраивает опросы среди граждан с целью установить этичность или неэтичность того или иного рекламного объявления. На основе полученной статистики эксперты выносят решение об устранении нарушений

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