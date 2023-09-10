Горячую воду отключат в Хабаровске 11 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Хабаровска ждет очередное отключение горячей воды. Все, кто получает ресурс от первой теплоэлектростанции, побудут некоторое время без него. Воды не будет две недели – с 11 по 24 сентября. А абоненты ТЭЦ-3 останутся без нее с 18 по 22 сентября.

По данным администрации города, до 15 сентября инженеры будут проверять тепловые сети на прочность и плотность, а потом займутся ремонтом оборудованием на теплоэлектростанции.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ХАБАРОВСК

Известен и подробный график испытаний перед началом отопительного сезона. Они коснутся не только города, но и его пригорода. Так, с 11 по 24 сентября горячей воды не будет у жителей всего Индустриального района. В Центральном районе ограничения затронут лишь жителей некоторых кварталов. Это границы улиц Гамарника (нечетная сторона) – Пушкина (до улицы Карла Маркса) – Мухина (от Пушкина до Постышева). В Железнодорожном районе без воды останутся: «Хабаровск-2», улицы Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, а также Горького. В Хабаровском районе воды не будет в поселках Ильинка, Ракитное, Сосновка, Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово.

А 12 сентября стартуют испытания в Волочаевском городке. Они продлятся до 18 числа и затронут жителей улицы Подгаева.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ХАБАРОВСКЕ 2023

С 19 по 25 сентября пройдут гидравлические испытания в селе Некрасовка. Жители Хабаровского района, которые являются потребителей этой котельной, тоже останутся без ресурса.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ХАБАРОВСК

С 18 по 22 сентября запланированы испытания тепломагистралей зоны Хабаровской ТЭЦ-3. Включить бойлеры придется жителям Краснофлотского и Кировского районов в границах улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе от горячей воды отключат всех, кроме домов на Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и поселка Горького: у них она будет от ТЭЦ-1. Ограничения ждут Центральный район в границах Ленина (нечетная сторона) – Ленинградская – Дикопольцева – Карла Маркса – Амурский бульвар – Гоголя – Некрасова. Также воды не будет у жителей Хабаровского района в селах Матвеевка и Тополево.