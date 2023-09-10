Хабаровчане приходят на выборы мэра с 8 часов утра Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В Хабаровске в разгаре второй день голосования на выборах мэра города. По данным краевого избиркома, на утро 10 сентября в голосовании приняли участие 17,47 процента горожан. Напомним, избирательные участки заработали 10 сентября с 8:00, а закроются – в 20:00. После завершения дня голосования комиссия займется подсчетом голосов.

Избирательные участки закроются в 20:00 Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

- Сегодня в Хабаровском крае основной день голосования на выборах в органы местного самоуправления. В среднем по региону явка избирателей на 12:00 составила 15,88 процента. На выборах мэра города Хабаровска – 17,47 процента избирателей, - передал избирком последние данные по явке.

Утром 10 сентября избирательные участки начали свою работу с гимна Российской Федерации, двери для избирателей открылись в 8:00 утра. В списках избирателей порядка 750 тысяч человек, на участках работают 2000 наблюдателей, которые контролируют ход голосования.

Те, кто не может лично прийти проголосовать на свои избирательные участки, могут пождать заявление о голосовании на дому. При этом, причина должна быть уважительной. Заявки на домашнее голосование принимает избирком, по телефону 4212308222, или, обратившись в свой УИК. Заявки принимают до 14:00.

На выборы в Хабаровском крае приходят жители целыми семьями Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В единый день голосования в регионе выбирают не только мэра краевой столицы, но и депутатов Собраний депутатов, и главу Советско-Гаванского района.

На выборы депутатов Собрания депутатов Амурского муниципального района явились 8,72 процента избирателей, Бикинского – 12, 46 процента, Ванинского – 10,73 процента, Верхнебуреинского – 10, 13 процента, Вяземского – 16,21 процента, района имени Лазо – 12,76, Комсомольского района – 30.85 процента избирателей, на выборы депутатов собрания Николаевского района пришли 9,21 процента избирателей, Охотского муниципального округа – 17,97 процента, Советско-Гаванского – 18,30, Солнечного – 13,04 процента, и Хабаровского – 14,49 процента избирателей.

Проголосовать приходят и старшее поколение и молодежь Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Краевой избирком отметил тех, кто не пропускает выборы. Среди таких избирателей пенсионеры. Так, свои голоса отдали две долгожительницы – Лучкина Наталья Ивановна, которой 101 год, и Абросимова Надежда Захаровна, 100 лет.