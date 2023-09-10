Толкали сами: огромную акулу нашли на берегу в Аянской бухте

Большую акулу выбросило на берег в Хабаровском крае Фото: Алексей Ивлиев

Интересную находку сделали жители севера Хабаровского края накануне днем. На берегу Аянской бухты они обнаружили…акулу. Огромная рыба лежала около воды и тяжело дышала. Местным пришлось ее самостоятельно спасать.

О произошедшем рассказал глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев. Он опубликовал пост в своих социальных сетях и разместил там фото большой рыбины.

- Сегодня в Аянской бухте вот такой улов! Сельдевая акула принадлежит к довольно крупным представителям акул. Ее длина достигает 3,7 метра, вес – 230 килограммов. Обычно попадаются особи размерами в пределах 1,5-2,5 метра и весом до 135 килограммов, - рассказал Алексей Ивлиев.

Каких размеров была акула, которую нашли жители региона, не сообщается. Но долго думать люди не стали и начали спасать рыбу. Вооружились своими силами и дружно столкнули ее в воду. Махнув благодарно хвостом, акула отправилась по своим хищным делам.

К слову, для человека сельдевая акула безобидна. Он для нее жертва не по размеру. Однако это не значит, что рыба не может наброситься, если ее обидеть. Так что, если засунуть руку в пасть – откусит точно по локоть. Но в статистике нападений насчитывается всего несколько случаев.

В некоторых регионах ее из-за цвета туловища называют голубой, серо-голубой или даже сравнивают с опасной хищницей мако. А название свое она носит из-за рациона: питается акула, в основном, сельдью. Но не откажется от сардин, тунца, скумбрии, макрели, кальмаров, камбалы и ракообразных. Она обитает на глубине примерно 700-800 метров.