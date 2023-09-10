Замерз и обессилел: дедушку всю ночь искали хабаровские волонтеры

Пропавшего в лесу пенсионера всю ночь искали волонтеры Хабаровского края Фото: Лига Спас

Хабаровские волонтеры минувшую ночь не спали, а бродили по лесу. Неравнодушные мужчины и женщины искали пенсионера, который там заблудился. Сообщение об этом поступило им 9 сентября в час ночи. В районе села Зоевка пропал пенсионер. Говорили, что дедушка видел проблесковые маячки полиции, но не смог выбраться к ним сам и уперся в болото. На помощь выехали поисковики, стали прочесывать местность. К счастью, миссия закончилась благополучно.

- Мужчина провел много времени в лесу, замерз и был обессилен. Мужчину отпоили горячим чаем, отогрели и начали эвакуацию. Местность была сложная, высокая кочка осложняла путь. Ребята передали его медикам для осмотра. И эта история поиска завершилась благополучно, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Но есть другая история, которая пока никак не закончилась. Волонтеры ищут еще 65-летнего мужчину, который пропал в районе села Малышево Хабаровского района. Пенсионера ищут и спасатели МЧС. За прошедшие сутки они обследовали около 15 квадратных километров местности, но результатов пока нет. В полиции говорят, что мужчина отправился собирать грибы.

И так как сейчас грибной сезон, спасатели и волонтеры просят жителей соблюдать все правила безопасности в природной среде. Не нужно пренебрегать современными средствами связи: берите с собой заряженный на все 100% мобильник, даже если идете на пять минут. Надевайте яркую одежду, чтобы вас было легко увидеть. И говорите близким о своих планах. В случае происшествия тут же расскажите о случившемся на телефоны «112» или «101» и оставайтесь на связи.