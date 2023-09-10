Дальний Восток - точка притяжения: жители Хабаровского края поддерживают курс президента

Жители Хабарвоского края активно участвуют в развитии своего региона Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае проходит масштабная выборная кампания. В 2023 году хабаровчане выбирают мэра, в Советско-Гаванском районе выбирают главу, а также в муниципалитетах проходят выборы депутатов Собрания. Несмотря на то, что в этом году проходит порядка 140 избирательных кампаний в крае, каждая из них важна. Явка избирателей на участки и отсутствие серьезных нарушений говорит о чистоте и легитимности выборов. Жители региона понимают, что от их голосов зависит будущее развитие края.

Как отметила председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко, организация работы избирательных комиссий сегодня на высоком уровне. Избиркомы хорошо подготовлены, технически обеспечены, это создает предпосылки и убежденность в том, что чистота выборов в Хабаровском крае, гарантирована. То же касается и работы на самих участках.

- Для Хабаровского края, как и в целом для дальневосточников, важны итоги избирательных кампаний. В сегодняшнее сложное время, когда экономика переведена на новые рельсы в связи со спецоперацией, на тот курс развития дальневосточных территорий, который определяет нам президент, необходимо со всей ответственностью исполнять те поручения, которые нам дает глава государства. Дальневосточники заинтересованы в том, чтобы те планы и стратегические задачи, поставленные президентом, обязательно выполнялись, - говорит Галина Кононенко, и добавляет, что эти поручения преследуют одну главную цель – улучшить условия жизни людей.

Дальневосточные регионы уже не отличаются яркой протестной повесткой, этому поспособствовало эксклюзивное внимание федерального центра, поддержка властей. Благодаря поддержке, Дальний Восток осознал себя как центр интеграции России в международное экономическое пространство.

По мнению председателя общественной палаты, на какие бы задачи мы не ориентировались, социальные, экономические или промышленные, они так или иначе настроены на человека, на повышение условий жизни, на уровень заработной платы, на возможность развития детей, их образования.

- Сегодня явно прослеживается настроенность на то, чтобы Дальний Восток становился точкой не только развития, но и точкой прогресса для экономики страны. Не менее важная задача, чтобы каждый субъект и руководство регионов с пониманием относились к необходимости безусловного исполнения тех планов, которые определены президентом, а органы власти, общественные организации и население настраивались на то, что Дальний Восток - это лучшая территория, здесь жить здорово, и отсюда не стоит уезжать.

Помимо прочего, Дальний Восток, и, в частности, Хабаровский край, активно поддерживают бойцов на СВО. Общая цель и мотивация объединяет жителей региона. Реализация масштабных программ собирает и объединяет людей вокруг действующей власти, Дальний Восток амбициозно держит курс на прорывное социально-экономическое развитие.