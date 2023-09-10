Попытки устроить скандал на выборах мэра Хабаровска не увенчались успехом Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В Хабаровске идет второй день голосования на выборах мэра города. Сегодня, 10 сентября, появились данные о возможных нарушениях на избирательных участках. В Избирательную комиссию Хабаровского края поступила жалоба от наблюдателя представителя партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» о том, что на избирательном участке № 29, который расположен по адресу улица Свердлова, 28, после санитарной обработки помещения данные о количестве бюллетеней, содержащихся в КОИБах, отличались от данных до уборки территории. Якобы прибавилось 100 штук.

- В связи с поступившим заявлением о предполагаемых нарушениях на 29 участке, выехали совместно с представителями избирательной комиссии на место. Пообщались со всеми наблюдателями, которые присутствовали в это время на избирательном участке, выясняли обстоятельства. Число, указанное на опущенные бюллетени в КОИБах и число лиц, которые проголосовали, совпадает. То есть как такового факта вброса не зафиксировано и констатировать факт нарушения не представилось возможным на участке. По обстоятельствам, согласно рекомендациям Роспотребнадзора должна проводиться санобработка каждые три часа и в этой части была строго соблюдена инструкция, которая предписывалась в ходе избирательной кампании. Факта нарушения избирательных прав не зафиксировано, - рассказала председатель Общественной палаты Хабаровского края, председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Кононенко.

Кроме того, председатель регионального избиркома предположил, что поступающие жалобы на нарушения подаются централизованно.

- Мы знаем, что в некоторых телеграм-каналах идет активное обсуждение ряда жалоб, обращений. В целом видим и понимаем, что некоторые из обращений, если не все, готовятся централизованно, видимо, из одного штаба. К такому, кстати, относится обращение из избирательного участка №29. Мы подробно разобрали ситуацию, сложившуюся на избирательном участке и видим, что выполняются все контрольные соотношения количества избирательных бюллетеней, которые еще не использованы, за вычетом тех, которые опущены в КОИБ, равняются количеству бюллетеней, которые были выданы на избирательный участок. Оснований, чтобы считать, что было какое-то нарушение – нет. Соответствующее решение принято коллегиально рабочей группой, - сказал председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.