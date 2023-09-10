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Политика10 сентября 2023 7:05

Попытки устроить скандал на выборах мэра Хабаровска не увенчались успехом

Об этом рассказал председатель регионального избиркома
Татьяна СЕРЕДА
Попытки устроить скандал на выборах мэра Хабаровска не увенчались успехом

Попытки устроить скандал на выборах мэра Хабаровска не увенчались успехом

Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В Хабаровске идет второй день голосования на выборах мэра города. Сегодня, 10 сентября, появились данные о возможных нарушениях на избирательных участках. В Избирательную комиссию Хабаровского края поступила жалоба от наблюдателя представителя партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» о том, что на избирательном участке № 29, который расположен по адресу улица Свердлова, 28, после санитарной обработки помещения данные о количестве бюллетеней, содержащихся в КОИБах, отличались от данных до уборки территории. Якобы прибавилось 100 штук.

- В связи с поступившим заявлением о предполагаемых нарушениях на 29 участке, выехали совместно с представителями избирательной комиссии на место. Пообщались со всеми наблюдателями, которые присутствовали в это время на избирательном участке, выясняли обстоятельства. Число, указанное на опущенные бюллетени в КОИБах и число лиц, которые проголосовали, совпадает. То есть как такового факта вброса не зафиксировано и констатировать факт нарушения не представилось возможным на участке. По обстоятельствам, согласно рекомендациям Роспотребнадзора должна проводиться санобработка каждые три часа и в этой части была строго соблюдена инструкция, которая предписывалась в ходе избирательной кампании. Факта нарушения избирательных прав не зафиксировано, - рассказала председатель Общественной палаты Хабаровского края, председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Кононенко.

Кроме того, председатель регионального избиркома предположил, что поступающие жалобы на нарушения подаются централизованно.

- Мы знаем, что в некоторых телеграм-каналах идет активное обсуждение ряда жалоб, обращений. В целом видим и понимаем, что некоторые из обращений, если не все, готовятся централизованно, видимо, из одного штаба. К такому, кстати, относится обращение из избирательного участка №29. Мы подробно разобрали ситуацию, сложившуюся на избирательном участке и видим, что выполняются все контрольные соотношения количества избирательных бюллетеней, которые еще не использованы, за вычетом тех, которые опущены в КОИБ, равняются количеству бюллетеней, которые были выданы на избирательный участок. Оснований, чтобы считать, что было какое-то нарушение – нет. Соответствующее решение принято коллегиально рабочей группой, - сказал председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

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