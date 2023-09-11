За действующего губернатора на Колыме свои голоса отдали почти 24,5 тысячи человек Фото: избирательная комиссия Магаданской области

В 2023 году на территории всех субъектов страны проходили выборы в единый день голосования. На Колыме в этот году выбирали губернатора области. Голосование шло три дня, большинство жителей региона отдали свои голоса в пользу действующего главы – Сергея Носова. По предварительным данным избирательной комиссии области, Сергей Носов набрал 72,39 процента голосов, галочку в бюллетене за него поставили 24,5 тысячи человек.

В списке кандидатов на пост главы области было еще три человека. Так, за Сергея Гончаренко (КПРФ), проголосовали 10,67 процента, или 3621 человек. За Романа Исаева (ЛДПР) – 8,75 процента голосов, галочки поставили 2970 человек. Еще одним кандидатом был Олег Прикоки (Справедливая Россия – За правду), он набрал 5,77 процента голосов, его выбрали 1959 человек.

Всего на выборах губернатора в Магаданской области в 2023 году голосовали почти 34 тысячи жителей, это 35,09 процента избирателей. После подведения предварительных итогов, одним из первых в телеграм-канале с победой на выборах губернатора Сергея Носова поздравил мэр Магадана Юрий Гришан.

- Уважаемый Сергей Константинович, примите искренние поздравления с победой на выборах губернатора Магаданской области! Оказанное Вам доверие Президента России Владимира Путина и жителей Колымы является признанием Ваших высоких профессиональных, деловых и личных качеств, подтверждением способности организовать эффективную работу, - пишет мэр Магадана.

Сам глава области уже опубликовал приветственное слово после подведения предварительных итогов выборов. Сергей Носов поблагодарил население за проявленную гражданскую позицию.

- Голос каждого и активная гражданская позиция очень важны для продолжения курса развития нашей родной Колымы. У нас общие цели и вместе мы сделаем больше! – Пишет губернатор в своем телеграм-канале.

Помимо выборов губернатора в этом году на Колыме прошли дополнительные выборы депутатов Собрания Северо-Эвенского муниципального округа, Среднеканского, Тенькинского и Ягоднинского муниципальных округов.