Погода в Хабаровском крае 11-15 сентября мало обрадует жителей региона Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Хабаровском крае 11-15 сентября мало обрадует жителей региона. Нас ждут скачки температур, дожди, местами вероятно выпадение снега. Доставать ли пуховики - рассказываем в нашем материале.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 11-15 СЕНТЯБРЯ

Погода в Хабаровском крае в сентябре традиционно нестабильная. Эта неделя не станет исключением. Например, север региона окажется под влиянием глубоко циклона. 12-13 сентября здесь ожидаются дожди, местами сильные. В некоторых северных районах может даже пройти мокрый снег. При этом ветер будет достигать порывов 15-20 метров в секунду.

- 14 сентября с ростом атмосферного давления ожидается прекращение осадков по территории края. Небольшие дожди сохранятся местами на севере региона. Температурный фон ночью будет +5+10 градусов, в некоторых районах слабы минус. Днем +20+25 градусов, - сообщил в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ 11-15 СЕНТЯБРЯ 2023

Прогноз в Хабаровске 11-15 сентября говорит о том, что 12 числа город окажется во власти дождей. Температуры воздуха продолжат снижаться. Ночью столбики термометров покажут +15 градусов. Днем воздух прогреется до +19 градусов.

13 сентября осадки в Хабаровске прекратятся, но похолодание не остановится. Ночью ожидается +8+10 градусов, днем - около +19+21 градуса. 14 числа, по прогнозам синоптиков, в городе потеплеет. Днем воздух прогреется до летних +20+25 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.