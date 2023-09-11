Бегали с ведром и шлангом: школьники испачкали шпатлевкой танки в Магадане

Подростки испортили танки в парке военной техники в Магадане Фото: УМВД России по Магаданской области

Двое школьников решили развлечься и не придумали ничего лучше, как испачкать боевые машины, стоящие в Парке военной техники. Но игра обернулась для них нешуточным скандалом. Теперь с малолетними вандалами будет работать комиссия по делам несовершеннолетних, а их родителей могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей.

НАШЛИ ВОЗЛЕ МУСОРКИ

Двое подростков 11 и 12 гуляли в районе школы №21 в Магадане. Возле одного из мусорных баков они нашли ведро с остатками шпатлевки. Здесь же рядом лежал шланг от пылесоса. Не раздумывая, мальчики взяли «трофеи» и поспешили в Сквер военной техники, расположенный неподалеку на улице Портовой.

Прибежав в парк, школьники принялись «веселится». Они окунали шланг в ведро, а затем размахивали им вокруг. Капли белой шпатлевки летели во все стороны. Под «огонь» попали и танки, которые долгое время были главным украшением сквера.

Гулявшая в парке с бабушкой 10-летняя девочка увидела подростков и возмутилась их поведением. Она сделала им замечание, но те никак не отреагировали. Тогда школьница подошла к бабушке и рассказала ей о хулиганах. Женщина, не раздумывая, позвонила в полицию.

РАНЬШЕ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО

Вызов в дежурную часть поступил 9 сентября. Полицейским понадобилось меньше суток, чтобы установить причастных к акту вандализма. Детей нашли. Один из мальчиков объяснил, что танки они испачкали ради забавы.

- Хотелось бы поблагодарить девочку, которая, несмотря на свой юный возраст, сделала замечание мальчикам, предложила им погулять в другом месте, а когда они не отреагировали, сообщила о происшествии бабушке. Благодаря их активной помощи мы быстро установили подростков, которые своими необдуманными действиями изменили облик боевой техники, - сказала начальник отделения по делам несовершеннолетних Ольга Симонова.

Раньше оба подростка никогда не попадали в поле зрения ни полиции, ни комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН). Теперь же с ними проведут профилактическую работу, к которой привлекут сотрудников школы, где они учатся. К ответственности хотят привлечь и родителей малолетних вандалов. Сейчас решается вопрос об открытии дела по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В таком случае их могут оштрафовать на сумму до 500 рублей. Материалы с результатами проверки направят в ПДН для рассмотрения.

Буквально за день о поступке подростков услышал весь Магадан. Новость облетела соцсети, где пользователи осудили школьников за порчу городского имущества. Некоторые винят родителей подростков в том, что те не привили детям уважение и не смогли дать правильное воспитание. Другие предлагают варианты для наказания. Многие сходятся во мнении, что подростки должны сами отмыть испорченную технику, чтобы искупить свою вину.

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