Смертельная прогулка: мужчина погиб на дороге в Комсомольске-на-Амуре

Мужчина шел по проезжей части. но не собирался переходить дорогу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувший день в Комсомольске-на-Амуре произошло сразу несколько аварий. К несчастью, в одном из ДТП погиб человек - 40-летний мужчина. Как сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска, погибший шел прямо по проезжей части. С какой целью горожанин бродил по дороге - неизвестно, но он вовсе не собирался ее переходить. Вероятно, водитель просто не заметил человека во тьме, и каких-то светоотражающих знаков на одежде у него, скорее всего, просто не было.

Авария случилась около девяти часов вечера, в это время на улице уже темно. Автолюбитель водит машину около четырех лет, в роковой момент он двигался на «Короне-Премио» по Городской улице со стороны Тепличной и в направлении к Ленинградской. Столкновение произошло около дома №7 на Айвазовского. Мужчина шел по дороге попутно автомобильному движению.

- В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой помощи. Проводится расследование, - сообщили в Госавтоинспекции.

Меньше, чем за час до этого, в другом районе города произошло еще одно ДТП. Водитель, которого еще не нашли, ехал по проспекту Победы в сторону улицы Лазо. У дома №32 он сбил девятилетнего ребенка прямо на пешеходном переходе. Причем ребенок переходил улицу на зеленый сигнал светофора, а водитель нарушил правила и проехал на красный.

- После ДТП водитель отвез пострадавшего домой и в нарушение ПДД не сообщил о происшествии, - сообщили в ГИБДД.

У мальчика травма ноги, он проходит лечение амбулаторно, а водителя ищут. Госавтоинспекция обращается к жителям Комсомольска с просьбой сообщить, если они видели или зафиксировали на видеорегистратор момент аварии. Сообщить о ДТП можно в дежурную часть.