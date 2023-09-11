Евгений Чадаев: Избиратели положительно оценили работу действующего градоначальника

На муниципальных выборах избиратели смотрят не на партию, а на результаты работы управленческого органа Фото: Администрация Хабаровска

В минувшие выходные хабаровчане отдавали свои голоса на выборах мэра города. По результатам обработки всех протоколов свой пост сохранил действующий глава города Сергей Кравчук. Кандидат от партии «Единая Россия» набрал 45,42%. Конкуренцию единороссу смог составить только кандидат от партии «Справедливая Россия» Михаил Сидоров, набравший 33,2% голосов.

- С самого начала гонки было два человека - действующий мэр Кравчук и представитель партии «Справедливая Россия» Михаил Сидоров. Выступлений и дебатов практически не было, агитация в основном велась с помощью печатной продукции. Соперничество в соответствии с правилами, нарушений и снятий кандидатов не было, все прошло в рамках законодательства, - подытожил Евгений Чадаев, политолог.

Стоит отметить, что результат Сергея Кравчука практически на шесть процентов выше, по сравнению с 2018 годом, когда глава города набрал 39 процентов. Подобная тенденция говорит о том, что люди действительно видят позитивные изменения в городе, которые за пять лет произошли практически во всех сферах жизни.

Третье место по итогам голосования осталось за кандидатом от КПРФ Александром Чупровым с 9,85%. Далее расположился кандидат от партии «Новые люди» Вениамин Стельмах, получивший 4,97%. За Николая Сингура из «Партии пенсионеров» было отдано 1,81% голосов, а самовыдвиженец Абдухамид Саидов набрал 1,21%. Замкнул семерку кандидатов Виктор Ротарь от партии «Родина», набравший 1,01%.

Итоговая явка составила 26,66% избирателей, что, по словам Евгения Чадаева, является высоким показателем в условиях отсутствия выборов регионального и федерального уровней. Так или иначе можно зафиксировать рост количества активных граждан, ведь в 2000 году явка на выборы мэра составила 18%.

Команде Сергея Кравчука удалось подтвердить образ хорошего руководителя, хозяйственника и профессионала, погруженного в проблемы региона, что позволило нарастить базу своих сторонников.

- Фактор, который нельзя не учитывать - на муниципальных выборах, как правило, партийный фактор играет меньшую роль, люди в данном случае больше оценивают работу управленческого органа за прошедший период. А здесь мы видим, что было построено много дорог, появились социокультурные объекты различных масштабов. Изменения не прошли мимо глаз жителей города, которые оценили работу действующего градоначальника положительно. И этот показатель благоустроенности города, вероятно, стал решающим.