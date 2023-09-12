Фото: «Ниппон»

Сеть японских парикмахерских «Ниппон» - это 400 рублей за любую стрижку, а каждая шестая стрижка бесплатная.

В «Ниппон» есть услуги мужской, женской и детской (7+) стрижек. Там же можно сделать биозавивку (химическую завивку) мужскую и женскую. Кроме того, доступны оформление и окрашивание бровей, маникюр и педикюр (с покрытием, мужской, дизайны, японский, гигиенический, парафинотерапия), окрашивание мужское (тонирование, камуфляж седины) и женское (однотонные, тонирование, мелирование, сложные техники).

Запись доступна по двум адресам - в ТЦ «Дом одежды» на улице Карла Маркса, 59 и на улице Джамбула, 16.

Преимущества «Ниппон»

Электронный администратор

Специальный терминал примет оплату, спросит о качестве услуг, предложит скидки и акции, будет следить за шестой бесплатной стрижкой.

Стерилизация инструмента

Инструменты проходят четыре стадии стерилизации, которые проводят непосредственно перед каждым клиентом. Вы всегда знаете, что с вами работают свежим и чистым инструментом!

Монитор каждому клиенту

На парикмахерском месте есть монитор, на котором можно увидеть ролики о Японии, нашей сети и еще много интересного.

Телефон: 8-909-859-42-32

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